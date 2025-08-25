Μενού

Το γλέντι «της χρονιάς» στην Κρήτη με τον Γρηγόρη Σαμόλη: Πάνω από 6.000 κόσμου στο γήπεδο Αλμυρού

Το γλέντι στο Γαζί της Κρήτης με τον Γρηγόρη Σαμόλη συγκέντρωσε πάνω από 6.000 κόσμο.

Τα καλοκαίρια φημίζονται για τα πανηγύρια και τα γλέντια στα νησιά. Η Κρήτη, για ακόμα μια φορά ξεπερνά κάθε προσδοκία διοργανώνοντας δεκάδες πανυγήρια τον φετινό χρόνο.

Μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα γλέντι του καλοκαιριού, ίσως και το πολυπληθέστερο, έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο Γάζι, με την ομάδα του Αλμυρού να διοργανώνει μια μοναδική κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

Στο γήπεδο του Αλμυρού επικράτησε... κοσμοπλημμύρα, με τις φωτογραφίες να είναι ενδεικτικές και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 6000 κόσμο που ήταν εκεί.

Ο πρόεδρος της διοργάνωσης Νίκος Πατραμάνης έκανε λόγο για το «φαινόμενο» Γρηγόρης Σαμόλης και ευχαρίστησε τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

@katerinaaerakhc

♬ πρωτότυπος ήχος - Katerina Aeraki

Πηγή: neakriti.gr
 

