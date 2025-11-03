GLOBAL PACK – FOODTECH 2025: Έχεις Εργοστάσιο; Έχεις Ραντεβού

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η βιωσιμότητα καθορίζουν το μέλλον της βιομηχανίας, η ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι παράλληλες διεθνείς εκθέσεις FOODTECH - GLOBAL PACK 2025 έρχονται να λειτουργήσουν ως το κομβικό σημείο συνάντησης, προσφέροντας μια 360° απάντηση στα σύγχρονα βιομηχανικά ζητήματα.

GLOBAL PACK: Τεχνολογία, Βιωσιμότητα και Συνεργασίες

Αν θέλετε να είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό, να συμμορφωθείτε με τους νέους περιβαλλοντικούς νόμους και να αυξήσετε την αποδοτικότητα της γραμμής συσκευασίας της επιχείρησής σας, αν ψάχνετε τρόπους να μειώσετε το κόστος και να αυξήσετε την παραγωγικότητα, στην GLOBAL PACK, θα βρείτε όλες τις λύσεις:

Μηχανήματα Τελευταίας Τεχνολογίας: Εξοπλισμό αιχμής για όλες τις φάσεις της παραγωγής (πλήρωση, σφράγιση, ετικετοποίηση, κλειστικά σκευών).

Ρομποτικά Συστήματα: Λύσεις αυτοματισμού, όπως ρομπότ παλετοποίησης και συστήματα εγκιβωτισμού, που είναι κρίσιμα για την αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας.

Μηχανήματα που ενσωματώνουν συστήματα όρασης και AI για τον έλεγχο ποιότητας της συσκευασίας.

Παγκόσμιες τάσεις στο sustainable packaging (βιώσιμη συσκευασία) και υλικά νέας γενιάς (βιοδιασπώμενα, ανακυκλώσιμα, μονο-υλικά).

Νέες πρακτικές και τεχνολογίες που συμβάλλουν στον αειφόρο σχεδιασμό της συσκευασίας.

Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων: Λύσεις που βελτιστοποιούν τον χώρο και την ταχύτητα στην αποθήκη.

Υλικά & Εξοπλισμός Προστασίας: Τεχνολογίες για δευτερογενή συσκευασία και λύσεις για την ασφαλή παλετοποίηση και μεταφορά.

Αυτοματισμοί Αποθήκης: Πιο εξελιγμένα συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης που μειώνουν το κόστος και τα λάθη.

Βγάλε τώρα την ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Συσκευασίας στην Ελλάδα και βρείτε κάτω από την ίδια στέγη λύσεις συσκευασίας για κάθε προϊόν: φάρμακα και καλλυντικά, μέχρι δομικά υλικά και βιομηχανικά, αγροτικά και γεωργικά είδη, τρόφιμα και ποτά, ηλεκτρονικά και καταναλωτικά αγαθά.

Packaging Inspiring Stage: Συζητώντας για το παρόν και το μέλλον της συσκευασίας

Στελέχη κορυφαίων εταιρειών συσκευασίας, επιστημονικοί φορείς, marketing και branding experts, συζητάνε στο stage του Hall 3 για τις εξελίξεις στη συσκευασία και το πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον κλάδο. Το πλούσιο και άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα θα κινηθεί επάνω στις εξής θεματικές ενότητες: Βιωσιμότητα, Luxury Packaging, Ιndustry 4.0, Artificial Intelligence, Re-Branding, Packprint Science κλπ.

Συντονιστής των ομιλιών θα είναι ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος, παρουσιαστής ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπής, αρθρογράφος σε οικονομικά sites και εφημερίδες και διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την πολυετή εμπειρία του θα καθοδηγήσει τις συζητήσεις με τους σημαντικούς φιλοξενούμενους ομιλητές του Stage.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ημερών.

FOODTECH: Το απόλυτο ραντεβού για όσους ασχολούνται με την παραγωγή και επεξεργασία Τροφίμων & Ποτών.

Eίστε στελέχος της Βιομηχανίας Tροφίμων και Ποτών και αναζητάτε τεχνολογίες αιχμής και λύσεις για να αναβαθμίσετε ή να εκσυγχονίσετε τη γραμμή παραγωγής σας; Στην FOODTECH θα βρείτε όλες τις λύσεις:

Εξοπλισμό Επεξεργασίας: Μηχανήματα για τη μεταποίηση, επεξεργασία και τυποποίηση κάθε είδους τροφίμου (κρέας, γαλακτοκομικά, αρτοποιία, ποτά κ.λπ.).

Αυτοματισμούς & Ρομποτικά: Ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματοποίησης και ρομποτικά μηχανήματα που μειώνουν το κόστος εργασίας και αυξάνουν την ακρίβεια και την ταχύτητα.

Τεχνολογίες Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety): Συστήματα ελέγχου, πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας που εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Πρώτες Ύλες & Συστατικά: Νέα καινοτόμα συστατικά, βελτιωτικά και "clean label" λύσεις που μπορούν να δώσουν στα προϊόντα σου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ., ανώτερη γεύση, υφή, θρεπτική αξία).

R&D και Σχεδιασμός Προϊόντων: Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο R&D για τη δημιουργία νέων, υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων.

Βγάλε τώρα την ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη μεγαλύτερη έκθεση για τις τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και ανακαλύψτε από κοντά ρομποτικά συστήματα, digital εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις που βοηθούν στην αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής μίας επιχείρησης καθώς και συστήματα ασφάλειας τροφίμων, τεχνολογίες ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, πρώτες ύλες & βελτιωτικά.

Παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης: Μαζί στον διάλογο για το μέλλον της βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων και ποτών

F&B NEXT- GEN STAGE

Τα νέα δεδομένα που μετασχηματίζουν τη βιομηχανία παραγωγής στην Ελλάδα και στον κόσμο, θα αναδειχθούν μέσα από μία ευρεία θεματολογία που περιλαμβάνει case studies της αγοράς, πάνελ για τις καινοτόμες εφαρμογές ρομποτικής στους χώρους παραγωγής, ομιλίες για τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες ασφάλειας τροφίμων και ποτών, αλλά και απόψεις θεσμικών και ακαδημαϊκών του κλάδου. Oι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο stage του Hall 2.

Δείτε όλο το πρόγραμμα.

Συνέδριο ΠΕΤΕΤ: Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων στην Πρώτη Γραμμή

Στο πλαίσιο της FOODTECH 2025, θα διεξαχθεί το 7ο Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, που διοργανώνεται από την ΠΕΤΕΤ, με την επιστημονική υποστήριξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα «Καινοτομία και Προκλήσεις Βιωσιμότητας».

Agri-Food Sector Group: Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Στο πλαίσιο της FOODTECH 2025, στις 7 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η 3η ημέρα της 12ης Πανευρωπαϊκής Συνάντησης του Agri-Food Sector Group (SG) του Enterprise Europe Network (EEN), με τη συμμετοχή φορέων, clusters, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη.

Στις GLOBAL PACK – FOODTECH 2025, θα δείτε σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες για τη Συσκευασία και τεχνολογίες αιχμής για την Παραγωγή & Επεξεργασία των προϊόντων. Να είστε όλοι στο Metropolitan Expo, για να ανακαλύψετε από κοντά την επόμενη ημέρα της ελληνικής βιομηχανίας.

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Αthens Metropolitan Expo

