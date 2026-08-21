Γλυφάδα: Διαρρήκτης ανοίγει χαλαρός πολυκατοικία με κατσαβίδι, αλλά κάτι τον τρόμαξε

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δράση ενός επίδοξου διαρρήκτη, ο οποίος επιχείρησε να εισβάλει σε πολυκατοικία στην Γλυφάδα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, χωρίς μάλιστα να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο άνδρας πλησιάζει την πόρτα της πολυκατοικίας και επιχειρεί να την παραβιάσει χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Για περισσότερο από ενάμιση λεπτό προσπαθεί να ανοίξει την είσοδο, χωρίς να δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να γίνει αντιληπτός ή να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Κάποια στιγμή, το φως στην είσοδο σβήνει, πιθανότατα λόγω του αισθητήρα κίνησης. Ο άνδρας απομακρύνεται για λίγα δευτερόλεπτα, όμως στη συνέχεια επιστρέφει και κουνά το χέρι του προκειμένου να ενεργοποιήσει ξανά τον φωτισμό.

Παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό του παραμένει ακάλυπτο, συνεχίζει την προσπάθειά του με το κατσαβίδι και τελικά καταφέρνει να παραβιάσει την πόρτα και να περάσει στο εσωτερικό της πολυκατοικίας.

Ωστόσο, η παραμονή του μέσα διαρκεί ελάχιστα. Μόλις εισέρχεται στο κτίριο, φαίνεται να ακούει κάποιον θόρυβο ή να αντιλαμβάνεται κίνηση, με αποτέλεσμα να αιφνιδιάζεται και να απομακρύνεται άμεσα από το σημείο.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί κάτοικοι απουσιάζουν από τα σπίτια τους λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, γεγονός που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν διαρρήκτες αναζητώντας άδειες κατοικίες.