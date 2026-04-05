Γλυφάδα: Έβγαλαν μαχαίρι, σφυρί και αεροβόλο κατά αστυνομικών - Χειροπέδες σε τρία άτομα

Συνελήφθησαν 3 άτομα που κατελήφθησαν να κινούνται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους στη Γλυφάδα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων αεροβόλο πιστόλι, αναδιπλούμενο μαχαίρι και σφυρί, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

κουκούλα τύπου «full face»

πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,

μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και

4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.