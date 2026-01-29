Γλυφάδα: Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 46χρονος καθ΄ομολογίαν πατροκτόνος

Eνώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ο 46χρονος που ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα το περασμένο Σάββατο

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ ο ίδιος είχε φυλακιστεί ξανά καθώς είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της μητέρας το 2014. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης που έχει βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν, είχε φυλακιστεί και αποφυλακίστηκε τέσσερα χρόνια μετά.

Η απολογία του 46χρονου είναι προγραμματισμένη για τις 10:00, ενώ ο ίδιος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της οπλοφορία ςκαι οπλοχρησίας καθώς φέρεται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο κατηγορούμενος, πριν από περίπου δώδεκα χρόνια είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης με τους δικαστές να κρίνουν ότι είχε μειωμένο καταλογισμό.

Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, τους οποίους σύμφωνα με τις Αρχές τηρούσε.