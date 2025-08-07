Γλυφάδα: Έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 74χρονης κολυμβήτριας στην περιοχή Αστερία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό 74χρονης κολυμβήτριας που αγνοείται στην περιοχή Αστερία Γλυφάδας.

Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και ελικοπτέρου του Λ.Σ., για τον εντοπισμό της 74χρονης ημεδαπής κολυμβήτριας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Αστερία Γλυφάδας.

Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ.