Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια στην Γλυφάδα σήμερα το πρωί, 20/9, διακόπτοντας την κυκλοφορία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για τις συνθήκες του ατυχήματος που έλαβε χώρα στην οδό Φοίβης 11 στην Γλυφάδα και αναστάτωσε την περιοχή.
Ευτυχώς μετά την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.
Ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει και κλιμάκιο της Τροχαίας έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί αν το το περιστατικό έγινε λόγω αέρα ή κάποιας καθίζησης.
