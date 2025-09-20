Μενού

Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Στην περιοχή έχει μεταβεί η Τροχαία για να εξετάσει τις συνθήκες του ατυχήματος.

Γλυφάδα γερανός | Eurokinissi/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια στην Γλυφάδα σήμερα το πρωί, 20/9, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για τις συνθήκες του ατυχήματος που έλαβε χώρα στην οδό Φοίβης 11 στην Γλυφάδα και αναστάτωσε την περιοχή.

Γερανός Γλυφάδα | Eurokinissi/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Γερανός στη Γλυφάδα | Eurokinissi/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Γερανός στη Γλυφάδα | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/ Eurokinissi

 

Ευτυχώς μετά την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει και κλιμάκιο της Τροχαίας έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί αν το το περιστατικό έγινε λόγω αέρα ή κάποιας καθίζησης.
 

