Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια στην Γλυφάδα σήμερα το πρωί, 20/9, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για τις συνθήκες του ατυχήματος που έλαβε χώρα στην οδό Φοίβης 11 στην Γλυφάδα και αναστάτωσε την περιοχή.

Γερανός Γλυφάδα | Eurokinissi/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ



Γερανός στη Γλυφάδα | Eurokinissi/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ



Γερανός στη Γλυφάδα | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/ Eurokinissi



Ευτυχώς μετά την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει και κλιμάκιο της Τροχαίας έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί αν το το περιστατικό έγινε λόγω αέρα ή κάποιας καθίζησης.

