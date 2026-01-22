Οι εικόνες καταστροφής που καταγράφηκαν στην Άνω Γλυφάδα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας που έπληξε μεταξύ άλλων πολλές περιοχές της Αττικής, ανέδειξαν τα δομοστατικά προβλήματα αλλά και τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες της.

Ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, μιλώντας στο ΕΡΤnews απάντησε στο ερώτημα του πώς μέσα σε λίγες ώρες η Άνω Γλυφάδα μετατράπηκε σε ένα ορμητικό «ποτάμι», οδηγώντας στον θάνατο μια 56χρονη γυναίκα.

Ο ίδιος εξήγησε πως τα χθεσινά φαινόμενα ήταν πρωτοφανή, καθώς το νερό κατά τις πρώτες 12 - 15 ώρες έπεφτε με ήπιο τρόπο, ώστε τα αντιπλημμυρικά έργα έπιασαν τόπο, αλλά η έντονη καταιγίδα που καταγράφηκε από τις 18:00 έως τις 21:00 ξεπέρασε τη δυνατότητα των αγωγών να ανταπεξέλθουν.

Η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων οδήγησαν στο να σκάσουν οι αγωγοί ειδικά σε χειμάρρους που κατεβαίνουν από τη Βούλα και τη Γλυφάδα, οι οποίοι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία, αφού καταλήγουν στο να γίνονται δρόμοι.

«Αυτά είναι λάθη του παρελθόντος που τα πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή» τόνισε ο καθηγητής.

Όπως ανέφερε ο κ. Διακάκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι μάντρες των σπιτιών που είναι κτισμένες στα πρανή του ρέματος του Αγίου Ιωάννη, παθογένεια που όσα αντιπλημμυρικά έργα και πρόληψη να υπάρξει δεν θα μειώσει τον κίνδυνο.