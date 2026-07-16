Γλυφάδα: Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι εδώ – Γιατί ξύπνησαν με κορδέλες και σημειώματα στα σπίτια τους

Αναστάτωση προκάλεσε στη Γλυφάδα η επιβεβαίωση ενός νέου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου από τον ΕΟΔΥ, γεγονός που έθεσε άμεσα σε κινητοποίηση τον Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/7), από τις 6:00 το πρωί, ειδικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ψεκασμούς.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από την οδό Ερμού, όπου βρίσκεται η κατοικία του ασθενούς, και γρήγορα επεκτάθηκε σε έξι ακόμη δρόμους της περιοχής: Ζαμάνου, Νέζερ, Άρτεμιδος, Ήρας, Φοίβης και Ψαρών.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, οι ψεκασμοί εστίασαν σε σημεία με έντονη βλάστηση και στα φρεάτια, τα οποία είναι και τα μοναδικά σημεία με λιμνάζοντα νερά στην περιοχή.

Οι κάτοικοι στις συγκεκριμένες γειτονιές ξύπνησαν αντικρίζοντας προστατευτικές κορδέλες και προειδοποιητικά σημειώματα θυροκολλημένα στις πόρτες τους. Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες:

Να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες.

Να κρατήσουν τα κατοικίδιά τους μέσα στα σπίτια.

Να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον ιό

Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αποκλειστικά μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο κουνούπι. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, σε Αττική και Θεσσαλία είχαν καταγραφεί συνολικά 6 κρούσματα.

Το καθησυχαστικό είναι πως το 80% όσων μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά θυμίζουν απλή γρίπη, όπως πυρετός, πονοκέφαλος, εξανθήματα και μυϊκή αδυναμία.