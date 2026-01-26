Γλυφάδα: Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο της κακοκαιρίας - «Μας ήρθε απότομα - Φοβόμαστε το επόμενο κύμα»

Με τον φόβο μιας νέας νεροποντής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας, λίγες μόλις ημέρες μετά τη θεομηνία που διέλυσε δρόμους, σπίτια και υποδομές.

Στην Άνω Γλυφάδα, στην Ανθέων και τη Μετσόβου τον δρόμο που κατέρρευσε από τις κατολισθήσεις- οι κάτοικοι κοιτούν τον ουρανό με αγωνία, καθώς οι πληγές της προηγούμενης καταστροφής παραμένουν ανοιχτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Orange Press Agency, σημεία της περιοχής έχουν θωρακιστεί με αναχώματα και περιφράξεις από τα συνεργεία του δήμου, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν τα φερτά υλικά που συνεχίζουν να κατεβαίνουν από το βουνό. Εκεί όπου πριν λίγες ημέρες χάθηκε και μια γυναίκα, ο φόβος έχει γίνει καθημερινότητα.

Μια κάτοικος, που ζει στη συμβολή Μετσόβου και Αγίας Λαύρας, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το σπίτι της πλημμύρισε και το ασανσέρ της πολυκατοικίας βυθίστηκε στο νερό. «Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα λάσπες και νερό. Το σπίτι είχε 30 πόντους λάσπη παντού. Δεν έβγαινε με τίποτα, κόλλαγε κάτω», λέει. Αναγκάστηκε να πληρώσει συνεργεία για να καθαρίσει, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

Η γυναίκα, που ζει στην περιοχή 65 χρόνια, καταγγέλλει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις στο βουνό: «Πάνε και ρίχνουν μπάζα οι επιτήδειοι. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια καταστροφή. Ο χείμαρρος πάντα κατέβαζε νερά, αλλά όχι να μπαίνουν λάσπες μέσα στο σπίτι».

Με την επόμενη βροχή να πλησιάζει, η μόνη της ελπίδα είναι να μην επαναληφθεί ο εφιάλτης: «Ο Θεός ξέρει… Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον Θεό ούτε με κανέναν».