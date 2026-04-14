Γλυφάδα: Πασχαλιάτικο «χτύπημα» σε σχολείο - Άρπαξαν 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή

Σοβαρό περιστατικό διάρρηξης και εκτεταμένων φθορών σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα, όπου στεγάζονται το 5ο Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο της περιοχής.

Οι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο κτίριο παραβιάζοντας πόρτα στο ισόγειο και, αφού απέκτησαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους, αφαίρεσαν από το γραφείο του διευθυντή το ποσό των 8.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, προχώρησαν σε κλοπή έξι ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον χώρο, αδειάζοντας περίπου 20 πυροσβεστήρες και βάφοντας με μπογιές πόρτες και τοίχους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο σχολείο για την προετοιμασία ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων μετά τις διακοπές του Πάσχα, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την εικόνα της καταστροφής.