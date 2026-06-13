Το μέγα σκάνδαλο με τη μοναδική φορά που έγινε διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις

Σε μία χώρα που τα «αλισβερίσια» και τα «ρουσφέτια» είναι κάτι το συνηθισμένο και οι πολλοί βλέπουν τους λίγους να κάνουν «δουλειές» κάτω από το τραπέζι χαμογελώντας πονηρά, το να υπάρχει κάτι το οποίο είναι αδιάβλητο μοιάζει λίγο με το... Άγιο Δισκοπότηρο.

Στην ερώτηση «υπάρχει κάτι τέτοιο; κάτι τόσο αδιάβλητο», η απάντηση έρχεται σχεδόν αυτόματα: Ναι, οι πανελλήνιες εξετάσεις!

Από το 1964 μέχρι και σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι κατά γενική ομολογία το πιο τίμιο και ταυτόχρονα το πιο άδικο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τίμιο γιατί ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε το περίφημο αδιάβλητο. Άδικο γιατί βάζει (κυρίως) τους μαθητές και (δευτερεύοντος) τις οικογένειες τους σε μία βάσανο που περιλαμβάνει έναν «Γολγοθά» από εξαντλητικές ώρες διαβάσματος και οικονομικής αφαίμαξης που διαρκούν τουλάχιστον μία διετία και μπορεί μέσα σε ένα τρίωρο να πάνε όλα στραβά και τόσο κόπος χαμένος.

Αλλά ας γυρίσουμε μερικές αράδες πιο πριν. Εκεί που αναφέρουμε ότι «ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε το περίφημο αδιάβλητο». Αυτό είναι ένα μικρό ψέμα.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 13 Ιουνίου 1979, έγινε το αδιανόητο: Διέρρευσαν τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων και ξέσπασε ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο το εξετάσεων

«Για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την αποφυγή δολίευσης τους, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών.

Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν, ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας, μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.

Για λόγους ενιαίας μεταχείρισης και για το αδιάβλητο των εξετάσεων στην περίπτωση που εξετάζονται στην ίδια αίθουσα μαθητές – αδέλφια θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 – 3 θέσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά στους επιτηρητές να σημειώνουν οτιδήποτε άλλο στο γραπτό εκτός από την υπογραφή τους (όχι ονοματεπώνυμο) στο τέλος των απαντήσεων, που υποδεικνύει ο υποψήφιος, της διαγραφής των κενών και του κενού χώρου κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτού της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας. Η διαγραφή των κενών γίνεται με μπλέ ή μαύρο στυλό».

Πάνω κάτω αυτά αναφέρονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στις ανακοινώσεις που εκδίδει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να εξηγήσει τι δεν πρέπει να γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Στην πραγματικότητα, με διάφορες αλλαγές που αφορούν κυρίως το κομμάτι της τεχνολογίας αυτά ισχύουν από το 1964 όταν με το Βασιλικό Διάταγμα 378/1964 (ΦΕΚ 111), επί κυβερνήσεως Γεώργιου Παπανδρέου εισήχθη ως θεσμός.

Μέχρι και το 1922 αρκούσε σε κάποιον μαθητή και κάποια μαθήτρια το απολυτήριο Γυμνασίου και μια αίτηση για την είσοδο στα πανεπιστήμια η οποία τότε ήταν ελεύθερη.

Με τον νόμο 2905 της 27ης Ιουλίου 1922 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές έδιναν τις εξετάσεις που ήθελαν οι ίδιοι και τις διοργάνωνε ξεχωριστά κάθε πανεπιστήμιο.

Όλα αυτά μέχρι το 1964 οπότε και έγιναν οι πρώτες πανελλήνιες, με την χρήση του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Ελλάδα, ενός IBM 1401 με 41 κιλομπάιτ μνήμη που είχε προμηθευτεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Ο υπολογιστής που χαρακτηριζόταν από τον Τύπο της εποχής «τέρας» καταλάμβανε 200 τ.μ. Έκταση και λειτουργούσε με διάτρητες καρτέλες και μαγνητικές ταινίες! Τα αποτελέσματα έβγαιναν μετά από περίπου τρεις μήνες και περνούσε κάθε μαθητής/μαθήτρια που πετύχαινε βαθμολογία πάνω από 190 βαθμούς!

Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, που υπάγεται στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων. Έχει 19 μέλη τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο και τα στοιχεία τους δεν αποκαλύπτονται.

Απαγορεύεται να μετάσχει οποιοσδήποτε έχει συγγένεια με υποψήφιο εξ' αίματος και εξ' αγχίστείας μέχρι Γ' βαθμού ή παραδίδει μαθήματα του εξεταζόμενου μαθήματος, εργάζεται σε φροντιστήριο ή συγγράφει βοήθημα σχετικό με το μάθημα.

Η επιτροπή συνεδριάζει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπουργείου Παιδείας και τα μέλη της απαγορεύεται να εξέλθουν από τον χώρο συνεδρίασης, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων.

Τα μέλη, κατά τον χρόνο παραμονής τους, δεν έχουν καμία επαφή με τον εξωτερικό κόσμο από το απόγευμα της προηγουμένης που έχουν εισέλθει στον χώρο.

Η τριμελής επιτροπή περίπου στις 00:00 εισηγείται τα θέματα και η Κεντρική Επιτροπή ξεκινά τη διαβούλευση μέχρι τις 07:00 όπου έχουν οριστικοποιηθεί.

Στο μεσοδιάστημα, καλείται ένα μέλος της επιτροπής, να λύσει τα θέματα σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών, εν αντιθέσει με τους υποψηφίους που διαθέτουν τρεις ωρολογιακές ώρες.

Το μέγα σκάνδαλο με τη διαρροή των θεμάτων το 1979

Μία ημέρα σαν σήμερα, το πρωινό της 13ης Ιουνίου 1979, ένας καθηγητής μπήκε στο κτίριο της χωροφυλακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια του δύο κίτρινους φακέλους.

Πηγαίνει στον αξιωματικό υπηρεσίας και του λέει πως μέσα σε αυτούς τους φακέλους έχει τα θέματα των μαθηματικών που θα έδιναν σε λίγη ώρα οι μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα! Το σοκ για τον αστυνομικό ήταν τεράστιο αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή ενός τεράστιου σκανδάλου.

Όταν ο αστυνομικός ρώτησε τον κύριο που του πήγε τα θέματα πού τα βρήκε εκείνος του απάντησε πως του τα έδωσε ο ιδιοκτήτης ενός μεγάλου φροντιστηρίου ήδη από το προηγούμενο βράδυ και δεν ήταν ο μόνος που τα είχε στην κατοχή του.

Ενημερώνονται όλοι οι υπεύθυνοι και τα θέματα που υπήρχαν μέσα στους φακέλους φτάνουν στον Επόπτη Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ο οποίος και επιβεβαιώνει πως πράγματι αυτά είναι τα θέματα που θα εξεταστούν οι μαθητές σε λίγη ώρα!

Λίγη ώρα μετά έρχεται το δεύτερο σοκ. Ο Επόπτης δέχεται ένα τηλεφώνημα το οποίο του αναφέρει πως οι απαντήσεις στα θέματα που θα μπουν στις πανελλήνιες υπάρχουν καρφιτσωμένα στον πίνακα ανακοινώσεων μεγάλου φροντιστηρίου της πόλης!

Ενημερώνεται η αστυνομία η οποία μετά από έλεγχο – αστραπή διαπιστώνει πως πράγματι τα θέματα που είναι καρφιτσωμένα στον πίνακα είναι αυτά στα οποία θα εξετάζονταν οι μαθητές σε λίγη ώρα.

Το τρίτο και οριστικό σοκ θα έρθει λίγες στιγμές πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Με δεδομένο πως οι ανακρίσεις και οι έρευνες ίσα – ίσα που είχαν ξεκινήσει, εντολή για να ακυρωθούν οι εξετάσεις δεν είχε έρθει από το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία είχε ξεκινήσει κανονικά και μαθητές και καθηγητές ήταν μέσα στην τάξη.

Τότε ένας καθηγητής έπιασε έναν μαθητή με σκονάκι. Ναι! Σωστά μαντέψατε ο μαθητής είχε μαζί τους όλες τις σωστές απαντήσεις και μόνο αυτές κάτι που έδειχνε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως όχι απλά είχε υπάρξει διαρροή αλλά αυτή ήταν τεράστια.

Άμεσα ξεκίνησαν οι ανακρίσεις. Οι πρώτοι που καταθέτουν είναι δυο ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και ο μαθητής. Ο ένας ιδιοκτήτης λέει στους αστυνομικούς πως απλά... μάντεψε σωστά τα θέματα που θα έπεφταν!

Οι εξετάσεις ακυρώνονται και μέσα σε λίγες ώρες έχουν γίνει επτά συλλήψεις. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως δεν ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη. Ήταν και φροντιστήρια στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και τα Ιωάννινα. Όλοι είχαν τα θέματα δύο ημέρες νωρίτερα.

Με το αζημίωτο, βέβαια. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η «ταρίφα» για να πάρει κάποιο φροντιστήριο τα θέματα έφτανε ακόμα και τις 150.000 δραχμές! Και όχι μόνο για τα μαθηματικά. Υπήρξαν ενδείξεις πως το ίδιο θα γινόταν και στα αρχαία αλλά και στη χημεία.

Μετά την εξέταση τουλάχιστον 50 ανθρώπων, η αστυνομία κατέληξε και στον «εγκέφαλο». Ήταν ένας 48χρονος γυμνασιάρχης ο οποίος είχε τοποθετηθεί από τον τότε υπουργό Παιδείας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων.

Πώς έπαιρνε τα θέματα; Όταν οι καθηγητές – μέλη της επιτροπής ανακοίνωναν τα θέματα ο 48χρονος δήθεν κρατούσε σημειώσεις, μόνο που πίεζε τόσο πολύ το μολύβι που όρο έγραφε χαρασσόταν σε λευκές κόλλες που είχε τοποθετήσει από κάτω.

Όταν τελείωνε η διαδικασία και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε κατάσχεση οποιουδήποτε χαρτιού είχε σημειωμένο πάνω του κάτι, τα χαρτιά που κρατούσε ο 48χρονος ήταν... κενά και άρα δεν του τα αφαιρούσαν.

Οι εξετάσεις φυσικά και ακυρώθηκαν. Ξεκίνησαν ξανά δύο ημέρες αργότερα, έχοντας αλλάξει τα πάντα, από θέματα μέχρι... εξεταστικά κέντρα και εξεταστές.

Ο 48χρονος καθηγητής, με τις κατηγορίες της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψίας κατά συρροή και συνέργειας σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5,5 χρόνων. Στους βασικούς συνεργούς τους επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές, ενώ κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία βρέθηκαν και 20 ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και καθηγητές.

Ο Τύπος της εποχής, αποκάλυψε πως ο 48χρονος γυμνασιάρχης ήταν ακροδεξιός, οπαδός της χούντας, και θεώρησε πως εκτός από μία καλή ευκαιρία για να βγάλει λεφτά, η διαρροή των θεμάτων θα έκανε κακό στην εικόνα της κυβέρνησης που είχε ξεκινήσει τη λεγόμενη «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ράλλη» που μεταξύ άλλων καθιέρωνε τη δημοτική γλώσσα στα σχολεία, κάτι που οι ακροδεξιοί αρνούνταν να δεχθούν αφού ήταν... «κομμουνιστικός δάκτυλος»!