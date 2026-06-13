Τηλεθέαση: Η σειρά που παραλίγο να «γκρεμίσει» το Μουντιάλ

Η τηλεθέαση της Παρασκευής (12/6) μετατράπηκε σε μια απρόσμενη τηλεοπτική αρένα για δύο. Τα μηχανάκια της AGB πήραν φωτιά, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι «βασιλιάς», αλλά το τηλεοπτικό κοινό κρύβει εκπλήξεις.
Η στρογγυλή θεά έφερε την πρωτιά στην ΕΡΤ2 με τον αγώνα Καναδάς – Βοσνία για το Μουντιάλ 2026 να κλειδώνει στο 22,9% στο δυναμικό κοινό. Όμως, το πραγματικό ντέρμπι παίχτηκε αλλού, «Το σόι σου» στον Alpha βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής με 21,4%, απειλώντας στα ίσα το κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
Από εκεί και πέρα, το χάος. Ο ανταγωνισμός περιορίστηκε σε μονοψήφια νούμερα, με το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» να διασώζεται στο 9,2% και τη συνήθως δυνατή «Γη της Ελιάς» να ακολουθεί με 8,5%. Στα χαμηλά πατώματα της τηλεθέασης, το «The Floor» σημείωσε 5,2%, ενώ οι εκπομπές του late night κυριολεκτικά "καταποντίστηκαν".
Τα νούμερα στο Δυναμικό Κοινό:
- Μουντιάλ 2026 (Καναδάς – Βοσνία): 22,9%
- Το σόι σου: 21,4%
- Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: 9,2%
- Γη της Ελιάς: 8,5%
- The Floor: 5,2%
- Στην αγκαλιά του Φάνη: 3,9%
- Εκτός σχεδίου: 1,5%
- Στην πίεση: 0,8%
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