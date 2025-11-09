Γλυφάδα: Πέθανε η 70χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα από τον άστεγο που αποδρά από τα ψυχιατρεία

Δεν τα κατάφερε η 70χρονη γυναίκα, η οποία είχε δεχθεί επίθεση από τον 38χρονο άστεγο με πέτρα στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να αφήσει την Κυριακή (9/11), την τελευταία της πνοή, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

Η άτυχη γυναίκα, τάιζε στις 24 Οκτωβρίου γατάκια στη μαρίνα της Γλυφάδας και ο 38χρονος άστεγος που κοιμάται στο σημείο, της επιτέθηκε. Είναι γνωστός στην περιοχή για τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει.

Η 70χρονη σωριάστηκε και υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Ως δράστης της επίθεσης είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

