Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου η μητέρα ενός εκ των ανήλικων από τα νότια προάστια στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για τη διάρρηξη και τον βανδαλισμό σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη και στη συνέχεια το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου έκλεψαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά.

Από την αίθουσα των καθηγητών αφαιρέθηκαν επίσης έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ το εσωτερικό του σχολείου είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία με την κατάθεση των αγωγών. Η διευθύντρια για το ποσό των 8.000 ευρώ και ο δήμος Γλυφάδας για τις ζημιές στο σχολικό συγκρότημα.