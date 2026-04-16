Την ώρα που ακόμα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τον άδοξο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά πρόσωπα από το περιβάλλον της άτυχης κοπέλας ξεσπούν, ενώ παρουσιάζεται και το μήνυμα που έγραψε σε ποστ ο 23χρονος που ήταν στο δωμάτιο μαζί της.

Στην κάμερα της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς εξηγώντας ότι η μητέρα της 19χρονης είχε προσπαθήσει να αποτρέψει την έξοδό της.

«Δεν ξέραμε ότι υπήρχε σχέδιο και ότι ήταν σε συνεννόηση με άλλα δύο άτομα τα οποία τα ξέραμε ήταν από Κεφαλονιά. Κι αυτός Κεφαλονίτης έλεγε ότι είναι αλλά δεν έμενε εδώ. Δεν θέλαμε παρτίδες με αυτά τα άτομα. Αυτοί όμως ήταν σε συνεννόηση.

Ο ένας από αυτούς που ήταν και αθλητής "κόλλαγε" στην κόρη μου γιατί ήταν πολύ όμορφη. Η κόρη μου δεν ήθελε παρτίδες μαζί του», ανέφερε εξηγώντας ότι της έδωσαν τα λεφτά για να το κλείσει εκείνη το δωμάτιο και να φαίνεται εκείνη ότι το έχει μισθώσει.

«Δεν πρόλαβαν να μπούνε μέσα και μπούκαραν οι άλλοι δύο. Και έγινε αυτό που έγινε. Με σχέδιο ήρθαν, έγκλημα μετά φόνου προγραμματισμένο, προμελετημένο και με πλάνη. Μας πέταξαν το παιδί σαν σκουπίδι».

Παιδική φίλη της Μυρτώς: «Της είπα μην ξαναβγείς με αυτό το παιδί»

«Δεν ακούγονταν τόσο ωραία πράγματα για αυτό το παιδί, τον είχαν διώξει οι γονείς του από το σπίτι και είχε πάει στην Αθήνα και εκδιδόταν. Αυτά δεν τα παραδεχόταν ο ίδιος. Χθες μου έστειλαν το link που είχε σαν συνοδός.

Την προηγούμενη μέρα της είχα πει ότι "σε έχω για έξυπνο κορίτσι, μην ξαναβγείς με αυτό το παιδί" και μου είπε ότι φεύγει θα γυρίσει στην Αθήνα και δεν θα τον ξαναδεί. Δεν το γνώριζα γιατί μου είχε πει ότι θα έβγαινε μόνο με το αγόρι της», ανέφερε στην εκπομπή παιδική φίλη της Μυρτώς εξηγώντας ότι βρήκε κάτω από το ποστ που είχε βάψει τη Μυρτώ, ως επαγγελματίας μακιγιέζ, το μήνυμα από τον 23χρονο.

Το μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος που ήταν στο δωμάτιο με τη Μυρτώ

Ο 23χρονος που μπήκε στο ενοικιαζόμενο μαζί με τη Μυρτώ, όταν καθάριζε το δωμάτιο, μέσα στο δωμάτιο είχε μείνει το κινητό της και έγραψε σε ανάρτηση στη φίλη της: «Στείλε μου μήνυμα αν μπορείς γιατί δεν μ' αφήνει να στείλω μήνυμα το κινητό της Μυρτώς είναι στην καφετέρια, αν μπορείς πες σε κάποιον να πάει να το πάρει».