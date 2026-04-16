Κυψέλη: Το τσιμέντο δεν ήταν ούτε αθηναϊκός σχιστόλιθος - Τι είναι το υλικό και η σύνδεση με ρήγμα

Από νωρίς το πρωί σήμερα (16/4), μία μαζική διαρροή από «υγρό τσιμέντο» έχει ξεσηκώσει τη γειτονιά στην Κυψέλη, με συνεργεία του δήμου να καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για να απομακρύνουν τη συσσωρευμένη ουσία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λόγω της διαρροής του υλικού στο οδόστρωμα, η κυκλοφορία διεκόπη για ώρες στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στις οδούς Στροφάδων και Σκύρου, προτού αποκατασταθεί η οδός.

Αν και η ουσία, που άρχισε να διαρρέει μέσα από την αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην οδό Στροφάδων, αναφέρθηκε ως «τσιμέντο», δεν πρόκειται για συνθετικό οικοδομικό υλικό, αλλά ούτε και για το φυσικό πέτρωμα, τον «αθηναϊκό σχιστόλιθο», όπως αναφέρθηκε αργότερα.

Ποτάμι λάσπης στην Κυψέλη: «Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο»

Όπως εξηγεί στο Action 24, ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αβραάμ Ζεληλίδης, «οι σχιστόλιθοι που αναφέρατε είναι πολύ βορειοανατολικά, δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή.

Αυτό που είδατε να ρέει μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο, ή και καθόλου. Επικίνδυνο γιατί είναι ρευστοποίηση αργύλων που ρέουν μέσα από σχισμές, στην περίπτωση της Κυψέλης από ένα πηγάδι.

Στην περιοχή υπάρχει ένα σεισμικό ρήγμα, με παλιές λιμναίες αργυλικές αποθέσεις στη μία μεριά και υποθαλάσσια ριπίδια από την άλλη. Και τα δύο έχουν γκρίζα αργυλικά στρώματα.

Γιατί είπα ότι θα μπορούσε να είναι επικίνυνο; Αν είχε ακόμα ροή, θα σήμαινε ότι συνεχίζει μία καθίζηση στην περιοχή με ενργοποίηση του ρήγματος, συμπύκνωση του υλικού που έχει νερό, και αυτό παρασύρει το νερό με τον άργυλο προς την επιάνεια. Δεν είναι καλός οιωνός η ρευστοποίηση του υλικού».