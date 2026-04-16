Τόσο κοστίζει το πιο ακριβό εισιτήριο για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η πολυσυζητημένη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, πρόκειται να είναι από τα μεγαλύτερα live που θα γίνουν στη χώρα μας τους προσεχείς μήνες, αλλά και μια συναυλία σταθμός.

Μετά τον θρίαμβο της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να χαράξει ίσως την πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα της.

Διαβάστε ακόμη: Είναι η Άννα Βίσση η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που μπορεί να γεμίσει το ΟΑΚΑ;

Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η προπώληση των εισιτηρίων ανοίγει σήμερα (16/4) στις 12:00 μ.μ., με τη διαδικτυακή ουρά να έχει δημιουργηθεί ώρες νωρίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή, με τους fans να προετοιμάζονται ήδη για τη μεγάλη στιγμή που θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ΟΑΚΑ.

Η πλατφόρμα της Ticketmaster από όπου μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί το εισιτήριό του, είχε φυσικά ήδη δημοσιεύσει μια μέρα πριν τις τιμές, ώστε να μπορεί το κοινό να ενημερωθεί για το κόστος αλλά και τις παροχές του κάθε εισιτηρίου.

Συγκεκριμένα, οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 21,20 ευρώ και φτάνουν 477,00 ευρώ.

Οι θέσεις καθημένων είναι από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και φτάνουν τα 318 ενώ οι τιμές ξεκινούν από τα 31,8 ευρώ και φτάνουν τα 63,60 για όσους θέλουν να βρίσκονται στην αρένα.

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν την απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία στη συναυλία της Άννας Βίσση, μπορούν να επιλέξουν το diamond ultimate experience που κοστίζει 477 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.

Μετά τον θρίαμβο των τριών sold out συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο και τις μεγάλες αλλαγές στη δισκογραφική της στέγη, η Βίσση ετοιμάζεται να «γκρεμίσει» το ΟΑΚΑ και να συναντήσει ξανά το κοινό της σε μια βραδιά που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αναμενόμενες της σεζόν.