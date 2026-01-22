Γλυφάδα: Στους δρόμους τα συνεργεία για αποκατάσταση των ζημιών - Κηρύχθηκε έκτακτη ανάγκη

Από το πρωί της Πέμπτης (22/01) συνεργεία στη Γλυφάδα καθαρίζουν τα φερτά υλικά (πέτρες και χώμα) που κατέβηκαν χτες από τον Υμηττό κατά τη διάρκεια της σφοδρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην Αττική.

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Γλυφάδα: Σε συνεννόηση οι αρμόδιοι για την κατάσταση

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.