Γλυφάδα: Συνελήφθη μαθητής με εξοπλισμό «χασάπη» σε σχολείο - Τρία μαχαίρια και κόφτης

Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη Γλυφάδα, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων στην κατοχή του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μαθητής ΕΠΑΛ της περιοχής, λίγο πριν τις 11:40 το μεσημέρι, βρέθηκε να έχει πάνω του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη, ενώ βρισκόταν εντός του σχολικού χώρου.
Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.