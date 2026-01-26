Μενού

Γλυφάδα: Συνελήφθη μαθητής με εξοπλισμό «χασάπη» σε σχολείο - Τρία μαχαίρια και κόφτης

Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή που έφερε μαχαίρια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη Γλυφάδα.

Σχολείο | (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη Γλυφάδα, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων στην κατοχή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μαθητής ΕΠΑΛ της περιοχής, λίγο πριν τις 11:40 το μεσημέρι, βρέθηκε να έχει πάνω του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη, ενώ βρισκόταν εντός του σχολικού χώρου.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

