Γνωρίστε τις 10 μίνι «Βενετίες» της Ευρώπης

Η Βενετία, η ρομαντική πλωτή πόλη της Ιταλίας με τα 118 νησάκια που ενώνονται με περίπου 410 γέφυρες, αποτελεί έναν μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό. Από τα αναρίθμητα κανάλια και τις γέφυρες μέχρι το περίφημο καρναβάλι, η πόλη αυτή είναι πραγματικά σπάνια εμπειρία.

Ποια άλλη πόλη είναι χτισμένη πάνω στο νερό ή έχει τόσο ιδιαίτερη αρχιτεκτονική; Κι όμως, όπως αναφέρει το CNN Travel, υπάρχουν αρκετές πόλεις στην Ευρώπη που θυμίζουν κάτι από Βενετία. Λόγω της ναυτικής και εμπορικής της δύναμης, η Δημοκρατία της Βενετίας κατέλαβε αρκετές θέσεις στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής.

Αυτές οι ακτές ήταν κάποτε γεμάτες με «μίνι Βενετίες», πολλές από τις οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ταξιδέψτε μαζί μας στις 10 μικρές «Βενετίες» της Ευρώπης, όπως τις παρουσιάζει το CNN Travel. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μία ελληνική πόλη!

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr