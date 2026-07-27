Γνωστά τρολ κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου για κακοποίηση - Μόνο που ο γιος του είναι 6 χρονών

Μία γνωστών ιδεολογικών ταγών «υπόγα» του Twitter (X) το πήγε πρόσφατα στο παρέκει, κατηγορώντας τον γιο του γνωστού κωμικού, σχολιαστή και content creator Χριστόφορου Ζαραλίκου για ενδοοικογενειακή βία.

Και αν αναρωτιέστε: Το αθέμιτο της υπόθεσης ήταν η δημόσια διακίνηση μίας τόσο προσωπικής πληροφορίας; Όχι, είναι χειρότερο. Το υπέροχο είναι πως ο συγκεκριμένος «εγκληματίας» για τον οποίο διακινούν fake news τα γνωστά troll, φέτος θα πάει πρώτη φορά στο δημοτικό.

ιδιαίτερο βάρος στη συγκεκριμένη παραπληροφόρηση έδωσε το πολυγραφέστατο τρολ του Twitter, που δρα με το ψευδώνυμο «LouellaDeVil», με το παρακάτω ποστ, που πλέον δεν είναι διαθέσιμο στον τοίχο της:

Το ποστ παραπληροφόρησης για τον γιο του Ζαραλίκου | X - LouellaDeVil

Συντεταγμένη επίθεση κατά του Ζαραλίκου

Στο παραπάνω ποστ μάλιστα, το γνωστό τρολ υπονοεί πως όχι μόνο το παιδάκι δημοτικού διέπραξε «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη», αλλά και πως ο πατέρας του βρήκε τρόπο να «αρχειοθετήσει» το έγκλημα του εξάχρονου Γκότι, μοχλεύοντας «πολιτικές γνωριμίες».

Τη συγκεκριμένη παραπληροφόρηση στήριξε και ο επαγγελόμενος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, ενώ ακολούθησαν και άλλα γνωστά τρολ και ακόλουθοί τους.

Από τη μεριά του, ο κ. Ζαραλίκος έδωσε μία χιουμοριστική απάντηση στην απόπειρα αμαύρωσης, γράφοντας: «Εδώ στη γειτονιά πάντως όλες και όλοι ξέρουν πως ο γιος του Ζαραλίκου είναι του φούρναρη. Εγώ ως κηδεμόνας ξέρω πως φέτος θα του κάνουμε τα γενέθλια στην Ευελπίδων. Οι προσκλήσεις θα σας έρθουν στο σπίτι. Αγάπη μόνο».

Εδώ στη γειτονιά πάντως όλες και όλοι ξέρουν πως ο γιος του Ζαραλίκου είναι του φούρναρη.

Εγώ ως κηδεμόνας ξέρω πως φέτος θα του κάνουμε τα γενέθλια στην Ευελπίδων.

Οι προσκλήσεις θα σας έρθουν στο σπίτι.

Αγάπη μόνο!! — Χριστοφ.Ζαραλικος (@zaralikos_chr) July 26, 2026