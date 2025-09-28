Γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος βάζει αγγελία για αρχιτέκτονα με δύο όρους: «Νεαρός/ή και να με διαβάζει»

Γνωστός στο αθλητικό κοινό της Ελλάδας για τις θρυλικές συνεντεύξεις του και ενεργότατος στα social media και στο Facebook, με τις απόψεις του πολλές να διχάζουν, ο Θέμης Σινάνογλου έχει δημοσιεύσει μία αγγελία, με την οποία αναζητά αρχιτέκτονα ή αρχιτεκτόνισσα.

Μόνο που θέτει και δύο προϋποθέσεις: Να είναι νεαρός ή νεαρή, καθώς όπως εξηγεί χειρίζονται την Τεχνητή Νοημοσύνη ενώ καλό θα ήταν να τον διαβάζει κιόλας για να «ταιριάζουμε, γιατί η αρχιτεκτονική είναι ύψιστη τέχνη».

Διαβάστε την αγγελία που δημοσίευσε στο Facebook:

«Θέλω να να μου στείλει στο inbox νεαρός αρχιτέκτονας ή αρχιτεκτόνισσα που επιθυμεί δουλειά. Σκέφτομαι να κτίσω κι άλλο σπίτι στο κτήμα στην Κέρκυρα δίπλα στο υπάρχον, πουλώντας κάτι άλλο στον Πειραιά. Η ζωή είναι μικρή για να την περνάμε χωρίς τα όνειρά μας- όσο δύσκολα κι αν είναι αυτά.

Το σπίτι θα είναι τόσο κολλητό στο άλλο σπίτι ώστε να έχει την ίδια θέα (το ταμπάνι είναι έτοιμο από το προηγούμενο σπίτι και βραχώδες) θα μπορεί εμπορικά να είναι ένα ενιαίο μεγάλο σπίτι με ένα ένφια, ένα ρεύμα, ένα νερό, μία αποχέτευση, κοινά όλα, αλλά και χωριστά δυο σπίτια στο μέλλον για εμένα και το παιδί μου.

Δεν τρυπάω όμως το προηγούμενο σπίτι, δεν θα το αγγίξουμε. Αισθητικά με ενδιαφέρει ο νεαρός αρχιτέκτονας ή αρχιτεκτόνισσα να έχει καλό σκίτσο. Να βρεθεί το ιδανικό φωτορεαλιστικό να ταιριάξει το καινούργιο δίπλα στο παλιό στα όρια και στα τετραγωνικά μέτρα που απομένουν. Λειτουργικά στο εσωτερικό ξέρω τι θέλω.

Ο λόγος που θέλω νεαρό άτομο είναι γιατί χειρίζονται τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, και έχουν όρεξη. Ως χαρακτήρας δεν μπορώ να περιμένω για καιρό να αργούν οι απαντήσεις. Άμα έχεις πολλές δουλειές πήγαινε να κτίσεις το Εμπάιερ Στέιτ, μην ασχοληθείς μαζί μου.

Επίσης καλό είναι να με διαβάζει να ταιριάζουμε, γιατί η αρχιτεκτονική είναι ύψιστη τέχνη, έχει να κάνει με το σπίτι σου που όταν μάλιστα σε συνδέει με ουρανό, βουνό, θάλασσα, θέλει μεράκι και κοινή τρέλα».



