Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Το σπαρακτικό αντίο της κόρης της

Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, καθώς έφυγε έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Η μάχη που είχε δώσει στο παρελθόν με τον καρκίνο του μαστού επανήλθε τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας την σε πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί δραματικά και θεωρούνταν πλέον μη αναστρέψιμη, ενώ είχε χάσει και την επικοινωνία με το περιβάλλον.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

«Σήμερα έφυγε ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο φωτεινή ψυχή, η καλύτερή μου φίλη, η γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια πραγματική μαχήτρια. Δεν λύγισε ποτέ, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Αντιμετώπισε κάθε δυσκολία με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, νιώθω μόνο περηφάνια και απέραντο θαυμασμό για σένα. Εύχομαι κάποτε να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το μεγαλύτερο πρότυπό μου.

Ξέρω πως από εδώ και πέρα θα είσαι ο φύλακας άγγελός μου. Σ’ αγαπώ για πάντα».

Μέχρι το τέλος, στο πλευρό της παρέμειναν αδιάκοπα ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτώρια, αλλά και οι στενοί συγγενείς και φίλοι της.

Λίγους μήνες νωρίτερα, η στενή της φίλη Μαρία Καλάβρια είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδινε η Γωγώ Μαστροκώστα, εκφράζοντας τότε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

«Η Γωγώ είναι από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους και τη βλέπω συχνά. Περνά ξανά μια δύσκολη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν με δύναμη και πίστη. Κάνει τις θεραπείες της και όλοι ελπίζουμε πως σύντομα θα επιστρέψει δυνατή στην καθημερινότητά της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.