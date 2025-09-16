Γολγοθάς για μητέρα διαβητικού προνήπιου: Βρίσκεται καθημερινά στο νηπιαγωγείο, δεν υπάρχει νοσηλευτής

Έξω από το νηπιαγωγείο που πηγαίνει η κορούλα της, 4 ετών, έχει «κατασκηνώσει» μία μητέρα στην Κω η οποία βρίσκεται σε απόγνωση και ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά. Κι αυτό γιατί το παιδί έχει διαγνωστεί με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, όπως ορίζει η νομοθεσία για παιδιά που χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας.

Ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η μητέρα δύο παιδιών κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να τοποθετηθεί σχολικός νοσηλευτής. Όμως, όταν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, η μητέρα βρέθηκε μπροστά σε δυσάρεστη έκπληξη...

«Μας ενημέρωσαν από την Πρωτοβάθμια Δωδεκανήσου ότι η νοσηλεύτρια αρνήθηκε τη θέση και πρέπει να περιμένουμε τη β’ φάση προσλήψεων», είπε στην εκπομπή "Καθαρές Κουβέντες" του Open.

Η απουσία νοσηλευτή σημαίνει ότι το νήπιο δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό χωρίς επίβλεψη. «Ένα τετράχρονο παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αν παθαίνει υπογλυκαιμία, ούτε να κάνει μόνο του την ένεση ινσουλίνης», τονίζει η μητέρα.

Μέχρι να βρεθεί λύση, η μητέρα αναγκάζεται να βρίσκεται καθημερινά στο νηπιαγωγείο, εγκαταλείποντας την εργασία της. «Κάθομαι έξω από την πόρτα της τάξης του παιδιού μου όλη μέρα. Δεν μπορώ να το αφήσω ούτε λεπτό μόνο», λέει συγκινημένη.

«Δεν είναι υγιές το παιδί να βλέπει τη μητέρα του συνεχώς στο σχολείο»

Η διευθύντρια του σχολείου, την οποία η μητέρα ευχαρίστησε δημόσια, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά όπως επισημαίνει, «δεν είναι υγιές για το παιδί να βλέπει τη μητέρα του συνεχώς στον χώρο του σχολείου. Πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα».

Η μητέρα έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση νοσηλευτή. «Αναγνώρισαν ότι άνοιξαν τη θέση αλλά η νοσηλεύτρια δυστυχώς αρνήθηκε. Και μας ζητούν να περιμένουμε. Μα μιλάμε για την ζωή ενός παιδιού», τόνισε με έμφαση.

Η μητέρα επισημαίνει ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μετατίθεται στους γονείς. «Δεν είναι πρόβλημα προσωπικό με τους νοσηλευτές, αλλά το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όταν υπάρχει ανάγκη, ο νοσηλευτής θα είναι στη θέση του. Όπως υποχρεώνεται ο στρατιωτικός ή ο εκπαιδευτικός να εκτελεί τα καθήκοντά του, έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ», υπογράμμισε.

«Φοβάμαι για τη ζωή του παιδιού μου» επαναλαμβάνει η μητέρα.



