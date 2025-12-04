Google Search 2025: Η λέξη που αναζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη και η έκπληξη των... labubu

Απρόσμενα ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Google, σχετικά με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις τις Ελλάδας για το 2025, καθώς στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων αναδείχθηκε το «Σεισμός τώρα».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Year in Search 2025, της ετήσια ανασκόπησης που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα , φαίνεται ξεκάθαρη η τάση των χρηστών να αναζητούν θέματα της επικαιρότητας, τρέχοντες ειδήσεις αλλά και ψυχαγωγία.
Στην κατηγορία των Γενικών Αναζητήσεων ειδικά, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα.
Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη του κόσμου για άμεση πληροφόρηση σε θέματα που επηρεάζουν πρακτικά τη ζωή του.
Στην δεκάδα βρέθηκε και ο όρος «Βάσεις 2025», αποκαλύπτοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Απρόσμενη εμφάνιση στη τελευταία θέση της λίστας έκαναν τα «Labubu», οι λούτρινες φιγούρες που κυριάρχησαν φέτος σε όλο το Ίντερνετ.
Η λίστα των Γενικών Αναζητήσεων
- Σεισμός τώρα
- Κοινωνικός τουρισμός 2025
- Προσωπικός αριθμός
- ΕΝΦΙΑ 2025
- Βάσεις 2025
- Σαντορίνη
- ΟΠΣΥΔ
- Ιράν
- Πόθεν έσχες
- Labubu
