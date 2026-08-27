Γουδή: Άρχισε η κατεδάφιση του Μπάντμιντον μετά τις εκτεταμένες καταστροφές από τη φωτιά

Ολοσχερώς καταστράφηκε το κτίριο του Badminton, μετά από φωτιά στο Γουδή, και σήμερα (27/8) με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρχισε η κατεδάφισή του.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

Κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον | EUROKINISSI

Κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον | EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδή, στον χώρο του πρώην Θεάτρου. Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν συλληφθεί για τη φωτιά, τα οποία φέρονται να την προκάλεσαν καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, και καθοριστικό ρόλο στην εύρεση και ενοχοποίησή τους έπαιξαν τα βίντεο από τις κάμερες της περιοχής.