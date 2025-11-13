GPS στα ελαιόπανα: Έτσι συνελήφθησαν οι δύο άνδρες που τα είχανε κλέψει

Στη σύλληψη δύο ανδρών στους Γαργαλιάνους προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, κατηγορούμενοι για την κλοπή δώδεκα ελαιόπανων από ελαιώνα στα Φιλιατρά το βράδυ της Δευτέρας (10/11). Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση χάρη στο GPS που είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης στα πανιά του.

Ο Διονύσης Τσαφαράς, ιδιοκτήτης των ελαιόπανων, εξήγησε ότι είχε παραγγείλει το GPS και το παρέλαβε το Σάββατο — δύο ημέρες πριν την κλοπή — γι’ αυτό και η συσκευή λειτούργησε άμεσα ως στοιχείο εντοπισμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αφού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα πανιά, ο κ. Τσαφαράς συνέχισε κανονικά τις εργασίες του χρησιμοποιώντας τα ίδια ελαιόπανα.

Ο ίδιος περιέγραψε τις επανειλημμένες κλοπές που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια — «πέρυσι μου είχαν αφαιρέσει 12 με 13 πανιά και πρόπερσι 2 με 3» — και τόνισε ότι το κόστος των απωλειών προσεγγίζει τα 1.500 ευρώ ανά σεζόν. Αναφέρθηκε επίσης σε ευρύτερο πρόβλημα κλοπών σε συνεργεία, όπου συχνά εξαφανίζονται ραντιστικά, πανιά, εργαλεία και αλυσοπρίονα.

«Έψαχνα λύση γιατί δεν ήξερα το πρωί αν θα βρω τα εργαλεία μου στο χωράφι», είπε. Περιέγραψε τις νυχτερινές περιπολίες και τους ελέγχους με φακό που έκανε χωρίς αποτέλεσμα, έως ότου αποφάσισε να τοποθετήσει το GPS: «Την έβαλα πάνω Κυριακή πρωί και Δευτέρα με κλέψανε. Άνοιξα την εφαρμογή γύρω στις 9 το βράδυ και αντί για τον ελαιώνα μου την έβλεπα στους Γαργαλιάνους. Πήγα αμέσως, πήρα την αστυνομία και τελικά το ίδιο βράδυ τους συνέλαβαν — τα πανιά βρέθηκαν στο σπίτι του ενός».

Οι αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες και τις έρευνες για την υπόθεση.