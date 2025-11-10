Γράμμος: Νέα καταγγελία για τη διάνοιξη δρόμου σε αδιατάρακτο οικοσύστημα - Συνεχίζονται οι εργασίες

Νέα καταγγελία για συνέχιση των εργασιών διάνοιξης δρόμου στο αδιατάρακτο ορεινό οικοσύστημα στον Γράμμο πραγματοποιούν έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η διάνοιξη του δρόμου είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις πριν έναν χρόνο όταν διαπιστώθηκε ότι η διάνοιξη του δρόμου δεν είχε τις απαραίτητες άδειες, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των έξι περιβαλλοντικών οργανώσεων:

«Οι υπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις πρόσφατες εργασίες διάνοιξης ή βελτίωσης δρόμου που πραγματοποιούνται στις κορυφές του όρους Γράμμου, σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR1320003 – “Κορυφές Όρους Γράμμος”).

Η περιοχή του Γράμμου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορεινά οικοσυστήματα της χώρας, με ιδιαίτερη οικολογική, γεωμορφολογική και πολιτισμική αξία. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων της Πίνδου.

Τον Οκτώβριο του 2024 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις διάνοιξης, οι οποίες διακόπηκαν μετά από παρεμβάσεις φορέων και έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που κατέληξε σε πορισματική αναφορά επισημαίνοντας σημαντικές παραλείψεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, εργασίες φαίνεται να έχουν επανεκκινήσει χωρίς να είναι σαφές αν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή σχετική γνωμοδότηση από αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε έργο ή δραστηριότητα εντός περιοχής Natura 2000 οφείλει να αξιολογείται ως προς τις πιθανές επιπτώσεις του στους προστατευτέους τύπους οικοτόπων που λειτουργούν και ως ενδιαιτήματα ειδών (φυτών και ζώων), σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της διάνοιξης δρόμου στο Γράμμο, για την οποία έγινε επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρηθούν πλήρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, να τεκμηριωθεί επαρκώς η αιτιολόγηση και να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση του ζητήματος, τη διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών και την προστασία ενός από τα τελευταία ορεινά οικοσυστήματα της χώρας που παραμένουν ως επί το πλείστον αδιατάρακτα.

Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και η ορθή ενημέρωση του κοινού για έργα που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία της φύσης.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ αρχών και κοινωνίας πολιτών είναι κρίσιμη για την υπεύθυνη διαχείριση των περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

MedINA – Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο

Μπουλούκι».