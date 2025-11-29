«Grand Prix» Βουλιαγμένης: Βίντεο με τον επιχειρηματία που έσπασε το κοντέρ με 216 χλμ

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα, από τη στιγμή που ο γνωστός επιχειρηματίας που οδηγούσε σαν «δαιμονισμένος» στη λεωφόρο Βουλιαγμένης περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα μπροστά από κάμερα ασφαλείας.
Στο κλιπ που δημοσίευσε το MEGA φαίνεται ξεκάθαρα ο 56χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ.
Η κάμερα τον καταγράφει να προσπερνά με τη Lamborghini του τα υπόλοιπα αυτοκίνητα λες και είναι σταματημένα, λίγη απόσταση πριν το σημείο όπου έγινε αντιληπτός από τα ραντάρ της τροχαίας, πριν συλληφθεί.
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη φυσικά για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και τροχονομικές παραβάσεις, συγκεκριμένα πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης
- Στην Αγιά Σοφιά είδαμε το πιο απρόσμενο γκράφιτι της ιστορίας
- Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα
- Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.