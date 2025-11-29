«Grand Prix» Βουλιαγμένης: Βίντεο με τον επιχειρηματία που έσπασε το κοντέρ με 216 χλμ

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα, από τη στιγμή που ο γνωστός επιχειρηματίας που οδηγούσε σαν «δαιμονισμένος» στη λεωφόρο Βουλιαγμένης περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα μπροστά από κάμερα ασφαλείας.

Στο κλιπ που δημοσίευσε το MEGA φαίνεται ξεκάθαρα ο 56χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ.

Η κάμερα τον καταγράφει να προσπερνά με τη Lamborghini του τα υπόλοιπα αυτοκίνητα λες και είναι σταματημένα, λίγη απόσταση πριν το σημείο όπου έγινε αντιληπτός από τα ραντάρ της τροχαίας, πριν συλληφθεί.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη φυσικά για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και τροχονομικές παραβάσεις, συγκεκριμένα πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.