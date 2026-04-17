Γρίφος με την νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Τι ισχυρίζεται ο Ιταλός - Ζητούσε να της ανοίξουν την πόρτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της υπόθεσης με την πτώση μιας 30χρονης γυναίκας στο κενό, στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα βρέθηκε να κείτεται στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, έχοντας πέσει από τον τέταρτο όροφο, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το χρονικό της μοιραίας νύχτας

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, η συνάντηση της 30χρονης με τον 45χρονο Ιταλό φαίνεται να ξεκίνησε νωρίτερα το βράδυ από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η αλληλουχία των γεγονότων, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, έχει ως εξής, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω γνωστής εφαρμογής γνωριμιών (dating app) και συναντήθηκαν νωρίς το βράδυ, έκαναν βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια δείπνησαν σε εστιατόριο της περιοχής.

Μετά το δείπνο, κατευθύνθηκαν στο επίμαχο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στην οδό Κολοκοτρώνη, από όπου και σημειώθηκε η πτώση.

Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος και τα ύποπτα ευρήματα

Ο 45χρονος άνδρας ιταλικής καταγωγής, ο οποίος παραμένει προσαχθείς στην Ασφάλεια, έδωσε τις πρώτες του εξηγήσεις στους αστυνομικούς. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πως, λόγω της εφήμερης φύσης της συνάντησής τους μέσω της εφαρμογής, δεν γνώριζε καν τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας.

Ωστόσο, ένα εύρημα έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές (γρατζουνιές) και στα δύο πρόσωπα, γεγονός που εγείρει σοβαρές υποψίες για ενδεχόμενο διαπληκτισμό ή πάλη πριν από τη μοιραία πτώση.

Στο «μικροσκόπιο» κάμερες και αποτυπώματα

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ, εστιάζοντας σε δύο βασικούς άξονες. Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Αναλύεται καρέ-καρέ για να διαπιστωθεί το ακριβές χρονικό «κενό» ανάμεσα στη στιγμή της πτώσης της γυναίκας και τη στιγμή που ο 45χρονος αποχώρησε από το κτίριο. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για να φανεί αν η 30χρονη έπεσε μόνη της ή αν την έσπρωξε ο άνδρας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει εξονυχιστικά τον χώρο, αναζητώντας δακτυλικά αποτυπώματα του 45χρονου στο συγκεκριμένο σημείο απ' όπου έπεσε η γυναίκα (π.χ. στο περβάζι, το μπαλκόνι ή το παράθυρο), προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν δίπλα της την επίμαχη στιγμή.