Μια 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4) κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμές, η 30χρονη είχε μεταβεί σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας με βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να συναντήσει τον 45χρονο άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών και ο οποίος έχει προσαχθεί από τις Αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να έπεσε από σπασμένο παράθυρο του 4ου ορόφου κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 45χρονος αρνείται ότι είχε εμπλοκή στον θάνατο της γυναίκας, ωστόσο οι αστυνομικοί σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έχουν εντοπίσει ίχνη αίματος στο διαμέρισμα, ενώ τόσο ο 45χρονος, όσο και η 30χρονη είχαν αμυχές και οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να υπήρξε έντονη διαμάχη.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για περαιτέρω στοιχεία, ενώ οι αστυνομικοί θα μεταφέρουν τον 45χρονο στο διαμέρισμα για να περιγράψει τις κινήσεις του.

Η μαρτυρία για τις κραυγές

Πριν από την πτώση υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσά στην 30χρονη και στον 45χρονο σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα που διέμενε στην πολυκατοικία.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου.

Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. [...] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε "μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω". Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.

Το ηχητικό ντοκουμέντο λίγο πριν από τον θάνατο της 30χρονης

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως ακούγεται η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας να φωνάζει στον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος.