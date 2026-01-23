Γρίπη: Διασωληνωμένο 3χρονο παιδί, στη ΜΕΘ ένα 6χρονο - «Εμβολιαστείτε τώρα»

Ένα παιδί 3 ετών είναι διασωληνωμένο στο Παίδων με γρίπη, ενώ ένα δεύτερο, 6 ετών, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Τα παιδιά, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Action24, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για αύξηση 30% στις νοσηλείες παιδιών με γρίπη.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάλεσε τους γονείς να εμβολιαστούν οι ίδιοι και να εμβολιάσουν και τα παιδιά τους.

«Η γρίπη μπορεί να μας προκαλέσει σοβαρή νόσηση, σοβαρή πνευμονία, ακόμα και να διασωληνωθούμε και να χάσουμε τη ζωή μας, ακόμα και αν είμαστε τελείως υγιείς» επεσήμανε.

Τα παιδιά, όπως συμπλήρωσε, κινδυνεύουν λιγότερο, ωστόσο, όπως τόνισε υπάρχουν και εξαιρέσεις και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί στους γονείς ότι το δικό τους παιδί δεν θα είναι η εξαίρεση.

«Ένα υγιές παιδί κινδυνεύει πολύ λίγο, αλλά κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι το παιδί του δεν θα είναι το άτυχο. Εμένα ο γιος μου εμβολιάζεται κάθε χρόνο» είπε, ειδικότερα.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να τρέξουν να εμβολιαστούν πριν έρθει το κύμα γρίπης του Φεβρουαρίου.

«Να εμβολιαστούμε, ειδικά αν είμαστε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι...» σημείωσε.

Τέλος, ενημέρωσε πως για τα παιδιά υπάρχουν και τα ρινικά εμβόλια κι έτσι δεν χρειάζοντα τσιμπήματα.