Γυναίκα κατήγγειλε 59χρονος για βιασμό, συνελήφθη και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση ενός 59χρονου άνδρα που συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού 32χρονης γυναίκας και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η γνωριμία των δύο είχε ξεκινήσει μέσω social media, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αντάλλασσαν μηνύματα. Ο 59χρονος ζούσε στην Αθήνα, ενώ η 32χρονη διέμενε σε τουριστική περιοχή της Κρήτης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο άνδρας φέρεται να ταξίδεψε στην Κρήτη και να ζήτησε να τη συναντήσει από κοντά. Κατά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, την απείλησε ότι θα δείξει στον σύζυγό της τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, εξαναγκάζοντάς την σε σεξουαλική πράξη.

Η 32χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 59χρονος επανέλαβε τις απειλές και τους εκβιασμούς, εξαναγκάζοντάς την σε άλλες δύο συναντήσεις.

Όταν εκείνος της έστειλε νέο μήνυμα ζητώντας να βρεθούν ξανά, η γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και κατήγγειλε αναλυτικά τα περιστατικά που, όπως υποστήριξε, βίωνε το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 59χρονο, ο οποίος κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Απόπειρα αυτοκτονίας

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, σχηματίζοντας αυτοσχέδιο βρόγχο από κουβέρτα. Οι κινήσεις του έγιναν έγκαιρα αντιληπτές από τους αστυνομικούς, οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν το περιστατικό.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.