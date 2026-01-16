«Γυναίκες, ζωή, ελευθερία»: Πορεία αλληλεγγύης έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα

Την συμπαράσταση τους δείχνουν οι Αθηναίοι πολίτες αλλά και Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα, στον λαό του Ιράν εν μέσω ων αιματηρών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πορεία προς την Ιρανική Πρεσβεία στο Ψυχικό.

'Όπως φαίνεται και από τις εικόνες του Orange Press Agency, οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες, πλακά και συνθήματα, καταδίκασαν την ακραία καταστολή των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «λευτεριά στο Ιράν» έγραφαν κάποια από τα πλακάτ.

«Ο λαός στο Ιράν εδώ και τρεις εβδομάδες αγωνίζεται ενάντια στο θεοκρατικό, ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων. Σήμερα γίνεται μια συγκέντρωση μπροστά στην ιρανική πρεσβεία.

Δείχνουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό που αγωνίζεται, σκύβουμε το κεφάλι στα θύματα των ημερών αυτών που είναι αρκετές χιλιάδες. Προσπαθούμε να δούμε αν θα καταφέρει ο ιρανικός λαός βρει μια ισορροπία ανατρέποντας το καθεστώς των μουλάδων, και κυρίως να μην πέσει πάλι στην παγίδα των αμερικανικών και άλλων συμφερόντων. Σύντομα αυτός ο λαός, που πάντα ήταν κοντά στους Έλληνες, να βρει τον δρόμο του με ειρήνη» τόνισε ένας πολίτης που βρέθηκε έξω από την πρεσβεία του Ιράν.