Αποκαλυπτικά τα όσα δήλωσε, σε συνέντευξή του, ο αδελφός της 43χρονης, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του αδελφού της στο Star, η σχέση τους ήταν κακοποιητική και το θύμα είχε προσπαθήσει αρκετά για να χωρίσουν, αλλά εκείνος επέμενε να είναι μαζί.

Ερωτώμενος από τη δημοσιογράφο εάν γνώριζε τον 39χρονο αυτόχειρα και - όπως όλα δείχνουν - δράστη της δολοφονίας, ο αδελφός της γυναίκας σημείωσε πως έκαναν παρέα την περίοδο που ήταν σε σχέση. Αλλά, επεσήμανε πως υπήρχαν πολλοί τσακωμένοι μεταξύ τους.

«Και μπροστά μου είχαν τσακωθεί κάποιες φορές. Είχαν γίνει τσακωμοί και είχα πάει να βοηθήσω. Ήταν νευρικός, μερικές φορές είχε έρθει και μεθυσμένος και φώναζε» σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε πως η 43χρονη τού είχε ζητήσει βοήθεια για να τον αντιμετωπίσει.

«Προσπάθησα όσο μπορώ να βοηθήσω» είπε. «Πριν χωρίσουν οριστικά, μου είχε ζητήσει πολλές φορές βοήθεια. Την τελευταία φορά που είχε γίνει μεγάλη φασαρία, που αυτή του ζητούσε να χωρίσουν και εκείνος δεν ήθελε, μετά, που μείναμε μόνοι με την αδελφή μου, της είπα ότι αφού είναι όπως είναι (σ.σ. ο σύντροφός της) και φέρεται όπως φέρεται, δώσε του μία ευκαιρία να ηρεμήσει και μόλις βρεις μία ευκαιρία, να δούμε πώς θα τον χωρίσεις» επεσήμανε.

Και όταν τελικά κατάφερε να ξεφύγει από αυτή τη νοσηρή κατάσταση, είχε μόλις 2 μήνες ανάσας πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του.

Ο ίδιος δεν γνώριζε εάν αυτό το διάστημα συνέχιζε να την ενοχλεί, καθώς δεν είχε τέτοια ενημέρωση από την 43χρονη, αλλά πιστεύει πως μπορεί να μην επικοινωνούσε γιατί σχεδίαζε να τη σκοτώσει.

«Ίσως όλο που έγινε να το είχε σχεδιάσει, για να ρίξει στάχτη στα μάτια (σ.σ. ότι δεν είχε πλέον επικοινωνία μαζί της, άρα δεν ευθύνεται για την εξαφάνιση). (...) Ήταν μελετημένο, σίγουρα το είχε σχεδιάσει πολύ καιρό» υπογράμμισε.

Ακόμα, αποκάλυψε πως είχε δει τον 39χρονο στο Τμήμα, όπου είχε πάει για κατάθεση για την εξαφάνιση, αλλά τον διαβεβαίωσε πως δεν την έχει δει και δεν την έχει πειράξει.

«Ο ίδιος μου το είπε, μέσα στο τμήμα: "Δεν την έχω πειράξει. Δεν την έχω δει δύο μήνες"».

Καταλήγοντας ο ίδιος λύγισε μπροστά στην κάμερα και υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να φροντίσει τα τρία παιδιά της.