Πληθαίνουν τα στοιχεία για τις κινήσεις του 39χρονου, που, όπως όλα δείχνουν, σκότωσε την 43χρονη στην Κρήτη, πριν και μετά τη νέα γυναικοκτονία, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Ο άνδρας ήταν στο μικροσκόπιο των Αρχών από την πρώτη στιγμή αναφορικά με την εξαφάνιση της μητέρας τριών παιδιών, μετά την αυτοκτονία, ωστόσο, οι υποψίες φαίνεται ότι έγιναν βεβαιότητα.

Μετά από μεγάλη έρευνα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημά της στην περιοχή κοντά στην κοινότητα όπου έμενε ο πρώην σύντροφός της. Ήταν νεκρή στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με μία κουβέρτα, προφανώς για να μην φαίνεται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το τελευταίο διάστημα είχε γίνει πολύ πιεστικός απέναντί της, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για κακοποιητικές συμπεριφορές από πλευράς του. Προ κάποιου διαστήματος, ο ίδιος φαίνεται να είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της.

Ο 39χρονος πιστεύεται ότι πυροβόλησε την 43χρονη, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο όχημά της. Η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι εξ επαφής.

Επέστρεψε δύο φορές στον τόπο του εγκλήματος, για να εξαφανίσει τα ίχνη του.



Αρχικά, έφυγε από το σημείο με τη μηχανή του, αλλά έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και είχε τροχαίο. Το σημείο αυτό, δεν φαίνεται να ήταν σκηνοθετημένο.

Κατευθύνθηκε πεζός σε ένα καφέ που βρίσκεται ακριβώς στον κεντρικό δρόμο, πήρε ταξί, πήγε στο σπίτι του, πήρε το αυτοκίνητό του, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, πήρε το αυτοκίνητό της 43χρονης αφού την έβαλε στην πίσω θέση και πήγε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για να καλύψει τα ίχνη του.

Αποχώρησε πεζός από το σημείο και πήγε σε ένα πρατήριο καυσίμων απ΄όπου κάλεσε ταξί και επέστρεψε εκεί που είχε αφήσει το όχημά του.

Όλες αυτές οι κινήσεις καταγράφηκαν την Κυριακή (19/04), μέρα που η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της.

Τη Δευτέρα έδωσε την πρώτη του κατάθεση στην αστυνομία και κρίθηκε βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Όταν κλήθηκε για δεύτερη εξέταση, είπε ότι θα πάει στο Τμήμα, αλλά, αντ΄αυτού, αυτοκτόνησε σε ξωκλήσι του νησιού.

«Συγγνώμη» από την οικογένειά του

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 39χρονου, με γραπτή της δήλωση ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Δηλώνει συντετριμμένοι και αναφέρει πως δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να έδειχνε ότι ο 39χρονος, που ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο.

Σήμερα, Πέμπτη (23/04), αναμένεται να γίνει η κηδεία του, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα.