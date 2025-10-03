Γυναικοκτονία Καρολάιν: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που τη βρίσκουν οι αστυνομικοί

Πάνε περίπου τέσσερα χρόνια από τη στυγνή γυναικοκτονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά από τον σύντροφό της, ενώ μόλις σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα νέο βίντεο, με τη στιγμή που οι Αρχές ανακαλύπτουν το άψυχο σώμα της.

Η υπόθεση είχε σοκάρει το πανελλήνιο, κυρίως λόγω των μηχανορραφιών του συντρόφου της, ο οποίο είχε πλέξει ένα εξεζητημένο σενάριο δολοφονίας της από ληστές, προκειμένου να καλύψει το φρικτό του έγκλημα, προτού ξεσκεπαστεί υπό την πίεση των ανακρίσεων.

Η Καρολάιν Κράουτς εντοπίστηκε νεκρή πάνω στο κρεβάτι της από τους αστυνομικούς που έφτασαν μετά από τηλεφώνημα του συζύγου, ο οποίος μάλιστα είχε οργανώσει ολόκληρη «σκηνογραφία», φιμώνοντας και δένοντας τον εαυτό του για να εξανεμίσει κάθε υποψία.

Υπόθεση Καρολάιν - Νέο βίντεο στη δημοσιότητα

Τώρα, το MEGA μοιράζεται το νέο ντοκουμέντο, το οποίο είχε βιντεοσκοπηθεί από την αστυνομία, το πρωί που βρέθηκε νεκρή η Καρολάιν.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές περιγραφές και εικόνες

Τα πλάνα δείχνουν τους αστυνομικούς ενώ έχουν βγει από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, εκεί όπου είχε βρεθεί νεκρή η γυναίκα, το οποίο δεν προβάλλεται εδώ λόγω των σκληρών σκηνών.

Σε ένα άλλο σημείο, φαίνεται επίσης υπό φίλτρο ο σκύλος του ζευγαριού, τον οποίο επίσης σκότωσε ο σύζυγος, και μάλιστα τον κρέμασε από τη σκάλα του σπιτιού, για να προσομοιώσει την υποτιθέμενη «σκληρότητα» των φανταστικών ληστών.

Πλέον, ο γυναικοκτόνος σύζυγος σπουδάζει μέσα από τη φυλακή για να γίνει δικηγόρος, ενώ έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο για επανάληψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό, με την ελπίδα να ανατρέψει την ισόβια καταδίκη του.