Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Απολογούνται οι αστυνομικοί - Τι κατέθεσε η αξιωματικός υπηρεσίας

Απολογούνται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, τη νύχτα που δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα είχαν βάρδια η επόπτρια, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον σκοπό του ΑΤ Αγίων Αναργύρων και για τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης που είπε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».
Ενώπιον του ανακριτή απολογείται η αξιωματικός υπηρεσίας, με την ίδια να έχει ήδη καταθέσει στο πρωτόδικο δικαστήριο ως μάρτυρας, με κατηγορούμενο τον γυναικοκτόνο της Κυριακής.
Όπως είχε πει η αξιωματικός υπηρεσίας, η Κυριακή Γρίβα είχε πάει στο τμήμα και η αστυνομικός τη ρώτησε αν ήθελε να καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και το θύμα απάντησε αρνητικά, ενώ ζήτησε περιπολικό για να πάει στο σπίτι.
Επιπλέον, όπως κατέθεσε η αστυνομικός, είχε πει στην Κυριακή να παραμείνει στο τμήμα, ωστόσο η ίδια δεν δέχτηκε και έφυγε, καλώντας μόνη της περιπολικό.
Οι επόμενοι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
