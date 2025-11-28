Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Ελεύθερη με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε μετά την απολογία της η αστυνομικός, επόπτρια του Τμήματος Αγίων Αναργύρων, το βράδυ που ζήτησε βοήθεια η Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δεχθεί τις θανάσιμες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της.

Η αστυνομικός είναι η τελευταία που βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Συγκατηγορούμενοι της αξιωματικού στην δικογραφία, που αφορά ευθύνες των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης Κυριακής, είναι η αστυνομικός υπηρεσίας, ο φρουρός του Τμήματος, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον ίδιο περιοριστικό όρο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την απολογία της, η επόπτρια φαίνεται να είπε ότι δεν βρισκόταν στο γραφείο όπου ήταν η αξιωματικός υπηρεσίας όταν πήγε η Κυριακή ζητώντας βοήθεια. Υποστηρίζει επίσης ότι όταν πήγε στο γραφείο, άκουσε την Κυριακή, αλλά δεν κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή.

Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση» φέρεται να υποστηρίζει η επόπτρια η οποία αντιτείνει έναντι του κατηγορητηρίου ότι ελλείψει δόλου «δεν στοιχειοθετείται η εις βάρος μου κατηγορία».