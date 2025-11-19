Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο και ο φρουρός του Α.Τ.

Μετά την απολογία του, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, που ήταν μπροστά στην δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Ο όρος που του επιβλήθηκε είναι η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.
Ελεύθεροι και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και η αξιωματικός υπηρεσίας
Ο αστυνομικός τηλεφωνητής που δέχθηκε το κρίσιμο τηλεφώνημα αφέθηκε επίσης ελεύθερος.
Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στο τηλεφώνημα και την τραγική κατάληξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν είναι κατηγορία».
Ελεύθερη αφέθηκε και η αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία εκτελούσε καθήκοντα τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.
