Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο και ο φρουρός του Α.Τ.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φρουρός που βρισκόταν παρών στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Πανό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα
Πανό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα | Eurokinissi
Μετά την απολογία του, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, που ήταν μπροστά στην δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Ο όρος που του επιβλήθηκε είναι η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Ελεύθεροι και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και η αξιωματικός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός τηλεφωνητής που δέχθηκε το κρίσιμο τηλεφώνημα αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στο τηλεφώνημα και την τραγική κατάληξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν είναι κατηγορία».

Ελεύθερη αφέθηκε και η αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία εκτελούσε καθήκοντα τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

