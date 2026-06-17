Σήμερα, Τετάρτη (17/06), θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας στη Δράμα, με την κηδεία της 45χρονης αστυνομικού, που έπεσε θύμα άγριας γυναικοκτονίας από τον σύζυγό της, όπως αποδεικνύεται και από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της.

Η γυναίκα έφερε 7 μαχαιριές στο σώμα και το πρόσωπο, με τις δύο εξ αυτών να προκαλούν διάτρηση καρδιάς και πνεύμονα.

Θείος του θύματος, που μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι όπου έλαβε χώρα στο στυγερό έγκλημα, δήλωσε πως πριν από δύο εβδομάδες ο 50χρονος αστυνομικός είχε απειλήσει τη γυναίκα του με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ είπε πως τη δολοφόνησε την ώρα που εκείνη κοιμόταν.

Τότε, η γυναίκα είχε τρομάξει και είχε τρέξει στο σπίτι της αδελφής της, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση των Υπηρεσιών του για το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο αφότου ο ανήλικος γιος του έδινε Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το τελευταίο διάστημα, ο 50χρονος είχε μετακομίσει με τους γονείς του. Υπενθυμίζεται πως μετά την ενημέρωση για τις εξελίξεις, η μητέρα του πέθανε από το σοκ.

Η 45χρονη, παράλληλα, είχε λάβει απόσπαση για Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. Κατά πηγές, τότε δήλωνε: «Πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, που αισθάνομαι ελεύθερη και ευτυχισμένη».

Παρά την απόφασή να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η γυναίκα προσπαθούσε να βοηθήσει τον 50χρονο και πήγαιναν μαζί σε ψυχολόγο.

Κατά την κατάθεσή του ο γιατρός φέρεται να δήλωσε πως ο είδε κάποιες κρίσεις πανικού και αρχές κατάθλιψης στον άνδρα, γεγονός που τον οδήγησε στον να τον παραπέμψει σε ψυχίατρο.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν και ήπια αντικαταθλιπτικά χάπια και από την έρευνα στη συνταγογράφηση θα φανεί αν τα είχε λάβει από γιατρό ή τον προμηθεύτηκε μόνος.

Να σημειωθεί, τέλος, πως έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις και στις δύο σορούς, που μπορεί να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα.