Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Στέρησε τη μητέρα από συνομήλική μου - Εμείς είμαστε τα θύματα», λέει η κόρη του 48χρονου

Για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, που διέπραξε ο πατέρας της, μίλησε η κόρη του 48χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μιλώντας στο Live News του Mega, η 18χρονη υποστήριξε ότι είναι συγκλονισμένη από τα γεγονότα τονίζοντας ότι «στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τη μητέρα από μια συνομίλική της, αναφερόμενη στην κόρη της 45χρονης.

Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα την πατέρα μου αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος.

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Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι. Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας.