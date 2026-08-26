Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους σκότωσε την 44χρονη γυναίκα του

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο πανελλήνιο μία νέα γυναικοκτονία, η οποία σημειώθηκε σε χωριό κοντά στον Ίασμο της Ροδόπης. Ένας 53χρονος άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Το χρονικό της τραγωδίας κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ανατριχιαστική. Το ζευγάρι, που είχε αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους έξι μήνες.

Η 44χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι τη συγκεκριμένη ημέρα αποκλειστικά για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ήταν μάλιστα η 24χρονη κόρη αυτή που βρέθηκε μπροστά στο φρικτό σκηνικό και ειδοποίησε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 53χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αρχικά αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του εγκλήματος και στη συνέχεια λούστηκε και ήπιε πετρέλαιο. Ο δράστης παρελήφθη από τις Αρχές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 53χρονος είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα. Το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης, με την 44χρονη να έχει υποβάλει τότε μήνυση εις βάρος του συζύγου της για απειλή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, άνδρας ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε γυναίκα από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.