Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο στην 39χρονη Βασιλική - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Το τελευταίο αντίο λέει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας στην αδικοχαμένη Βασιλική, η οποία δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06).

Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, όπου σε κλίμα οδύνης τελείται η κηδεία της 39χρονης.

Συγκλονίζουν άνθρωποι που δεν γνώριζαν την Βασιλική και όπως λένε «επειδή δεν έχει γονείς ήρθαμε εμείς στην θέση τους». Στην κηδεία παρευρέθηκαν επίσης η αδερφή της αλλά και ένοικοι της πολυκατοικίας, που εδώ και ένα χρόνο άκουγαν τις φωνές και τους τσακωμούς.

Τα πρώτα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθησαν τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, τα πρώτα αποτελέσματα φέρονται να είναι καθαρά, κατά συνέπεια απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είχαν χορηγηθεί στα ανήλικα ηρεμιστικά ή άλλη ουσία, ώστε να μην αντιληφθούν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της μητέρας τους.

Οι εξετάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς είχε δημιουργηθεί προβληματισμός από το γεγονός ότι κοιμόντουσαν όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα και δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Στα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αίματος και ούρων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παραμένουν υπό φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Σπάραξε η αδελφή της 39χρονης από την Καλαμάτα: «Σχεδιάσαμε πώς να ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβε»

Τις πρώτες της δηλώσεις, μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έκανε η αδελφή της 39χρονης, σημειώνοντας πως ο 41χρονος κακοποιούσε το θύμα και εκείνη του ζητούσε να φύγει μαζί με τα παιδιά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, με τρεμάμενη φωνή, η αδελφή της 39χρονης, η οποία κατακρεουργήθηκε από τον άνθρωπο με το οποίον μοιραζόταν τη ζωή της απ΄όταν ήταν 16 ετών, ενημέρωσε για τα σχέδια που έκαναν μαζί για να μπορέσει να γλιτώσει από τον εφιάλτη.

«Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιον τρόπο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Ναι, μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά... χωρίς κανένας να το ξέρει» σημείωσε.

Ερωτώμενη εάν ο 41χρονος είχε καταλάβει ότι η αδελφή της ήθελε να φύγει, απάντησε: «Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε καθαρά σχεδόν. "Άσε με να φύγω με τα παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο"».

Σχετικά με την κακοποίησή της, επεσήμανε πως ήταν συστηματική. «Την είχε χτυπήσει πολλές φορές».

Η ίδια θέλησε να σταθεί και στα όσα φριχτά ακούγονται για την αδελφή της, μία γυναίκα που υπέμεινε τα πάνδεινα και τελικώς δολοφονήθηκε με τον πλέον άγριο τρόπο.

«Έκανα το λάθος και μπαίνω από το πρωί σε όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται για τη Βασιλικούλα μου... Και είναι σαν να μας δίνουν και στις δύο κι άλλες μαχαιριές, γιατί σημαίνει ότι κανένας δεν την ήξερε όπως την ήξερα εγώ. Δεν αντέχεται να ακούς και να βλέπεις όσα λένε. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια από κοντά με το πρώτο παιδί, το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα και γω στην Καλαμάτα. Δεν αντέχονται όλα αυτά που ακούω και βλέπω» είπε.



Τέλος, όσον αφορά στα δύο κορίτσια τους, ενημέρωσε πως είναι πλέον μαζί της και «κατά κάποιον τρόπο» έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους. «Δεν υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι, είμαι μόνο εγώ, μόνο εγώ και εκείνη είχαμε μείνει».