Ήταν η Βασιλική που ήθελε να ανεξαρτοποιηθεί πιάνοντας δουλειά αλλά ο δυνάστης δεν της το επέτρεπε. Ήταν η Βασιλική που ούρλιαζε πολλά βράδια εδώ και ένα χρόνο και που αν και την άκουγαν… κοιτούσαν την δουλειά τους.

Ήταν η Βασιλική που ακόμα και μετά τις 45 μαχαιριές εξακολουθούν να «μαχαιρώνουν» την υπόληψη και την μνήμη της και μετά θάνατον, στη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

«Λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν πως δεν ακούγαμε»

Στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας που εκτυλίχθηκε η σφαγή της Βασιλικής, μια ένοικος που άφησε ένα γλαστράκι έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, μου ζητάει μια κόλα χαρτί.

Η πόρτα του σπιτιού | Reader.gr

- «Θα σου δείξω πως είναι το σπίτι και που είχε αίματα.»

Όση ώρα ζωγραφίζει το σκαρίφημα, σκουπίζει τα δάκρυα της. «Εγώ τους έλεγα να ειδοποιήσουμε την αστυνομία γιατί θα γίνει το κακό αλλά μου έλεγαν πως είμαι υπερβολική και να κοιτάω την δουλειά μου».

Το σκίτσο του σπιτιού | Reader.gr

Στο σχέδιο στην θέση της κρεβατοκάμαρας γράφει «φόνος», ενώ αφήνει την μουντζούρα από το μελάνι να υποδείξει τα αίματα στο διαμέρισμα.

«Εδώ από την κουζίνα ξεκίνησε το μαχαίρωμα. Εδώ είχε κηλίδες αίμα. Το μαχαίρι ήταν κουζινομάχαιρο. Εδώ έξω από το σαλόνι στον διάδρομο είχε μια λίμνη αίματος. Εδώ πρέπει να την μαχαίρωσε πολλές φορές και εκείνη ή έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα ή την έσυρε εκεί γιατί είχε ίχνη συνεχόμενα.

Εδώ ήταν η Βασιλική και βλέπετε που είναι το δωμάτιο των παιδιών. Σκέφτομαι να φύγω. Να πουλήσω το σπίτι. Δεν το αντέχω. Έναν χρόνο την ακούγαμε να φωνάζει τα βράδια πως θέλει να φύγει. Και εμείς...».

Η παράσταση στα δικαστήρια

Στα δικαστήρια ήρθαν αυτόκλητοι μάρτυρες που γνώριζαν το ζευγάρι και ήθελαν να κατηγορήσουν το θύμα. «Εγώ ξέρω τι έκανε η Βασιλική...».

Ευτυχώς όμως, εκεί κάτω από τον καυτό ήλιο έστεκαν για ώρες και γυναίκες με βουρκωμένα μάτια. Ήταν γυναίκες που έκαναν μαζί της χορό και οι λιγοστές φίλες της.

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«Η Βασιλικη ζούσε έναν εφιάλτη. Ορφανή, εγκλωβισμένη φοβόταν πως ο ισχυρός δυνάστης θα της έπαιρνε τα παιδιά. Έτσι έψαχνε για αρχή να βρει μια δουλειά να σταθεί στα πόδια της και μετά να χωρίσει.

Ο δράστης δεν την άφηνε ούτε στον χορό να έρχεται. Αν κάποια φορά πηγαίναμε για καφέ όλα τα κορίτσια έκανε εφόδους για να δει αν υπήρχαν - που δεν υπήρχαν - άντρες στην παρέα! Το μεγαλύτερο κοριτσάκι της έλεγε σε συμμαθητές της στο σχολείο ''η μαμά θα χωρίσει τον μπαμπά και θα φύγουμε''. Πολλές φορές την παρακολουθούσε. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η Βασιλική είχε μόνο την αδελφή της που ζει όμως μακριά. Ήταν μόνη και αβοήθητη».

Γύρω στις 12.30 ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μας ζητούν να μπουν οι κάμερες στην σειρά σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από την ράμπα που οδηγεί στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου.

Κάνουμε πίσω και περιμένουμε. Στο απέναντι πεζοδρόμιο στέκουν συγγενείς του γυναικοκτόνου που δηλώνουν προκλητικά στους δημοσιογράφους - σε ηχητικές μόνο δηλώσεις - πως το καημένο το παιδί - παιδί είναι πάντα το αρσενικό - καταστράφηκε!

Κάποια στιγμή κόβουν την κίνηση των αυτοκινήτων. «Έρχεται»! Μετά από 45 λεπτά σιγά - σιγά απομακρύνονται. Τον είχαν βάλει από την άλλη είσοδο και όλο αυτό ήταν απλά μια παράσταση με αστυνομικούς σε ρόλο κομπάρσων.

Γύρω στις 3.30 βγαίνει ο συνήγορος υπεράσπισης που ήδη από τις πρώτες του δηλώσεις υποστήριζε πως ο καθ' ομολογίαν δράστης δέχθηκε επίθεση από το θύμα! Αυτή τη φορά είχε «αποδείξεις»!

Ωστόσο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τον κατηγορούμενο γυναικοκτόνο τα τραύματα του ήταν τραύματα επιτιθέμενου. Με γρατζουνιές από το θύμα που πάλευε για την ζωή της. Εκείνη με τα χέρια της και εκείνος με το μαχαίρι των 14 εκατοστών!

«Αυτά συμβαίνουν, ότι έγινε... έγινε»

Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις συγγενών του κατηγορούμενου που αρνούμαι να τις μεταφέρω συνειδητά, σεβόμενη την Βασιλική άλλα και την αλήθεια καθώς στερούνται λογικής.

Σύμφωνα με τον πατέρα του καθ' ομολογίαν δράστη «αυτά συμβαίνουν, ό,τι έγινε έγινε. Το παιδί μου καταστράφηκε, πάει η δουλειά του, το αυτοκίνητο του, η μηχανή του. Έπρεπε να την χωρίσει».

Η μητέρα του συντετριμμένη για το κακό που έπαθε ο γιος της εξαπέλυσε αρχικά μια επίθεση για το θύμα, στην συνέχεια είπε πως αν δεν μαζευτούν τα χρήματα για την κηδεία της νύφης της θα ήθελε να καλύψει εκείνη τα έξοδα για να καταλήξει στην άσχημη ψυχολογία πάλι του παιδιού της.

Κανένας δεν είπε ούτε μια λέξη για τα δύο παιδιά που εκείνη την ώρα ενημερώνονταν από παιδοψυχολόγους, παρουσία της αδελφής της Βασιλικής, πως δεν θα ξαναδούν την μανούλα τους. Ούτε μια λέξη γι' αυτά τα παιδιά. Τα εγγόνια τους.

Το μαχαίρι σε λάθος χέρι

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06) τα ουρλιαχτά της Βασιλικής ξύπνησαν την ένοικο του διπλανού διαμερίσματος για άλλη μια φορά. Εκείνη με την σειρά της - νέα κοπέλα - ειδοποίησε την αστυνομία και ταυτόχρονα τον διαχειριστή. Και οι δύο λίγα λεπτά μετά χτυπούσαν την πόρτα. Τώρα δεν ακουγόταν τίποτα.

Σε πέντε λεπτά έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί. Χτυπούν την πόρτα. Αρχικά ο γυναικοκτόνος δεν ανοίγει. Στην απειλή του αστυνομικού πως θα σπάσουν την πόρτα αναγκάζεται να ανοίξει. Είναι γεμάτος αίματα και δεν λέει λέξη.

Όταν οι αστυνομικοί εντοπίζουν την κατακρεουργημένη σορό της Βασιλικής, βλέπουν στο αριστερό της χέρι το φονικό μαχαίρι. Με μια διαφορά. Η Βασιλική ήταν δεξιόχειρας. Αυτό στην περίπτωση που κάποιος θα επιχειρούσε να εξετάσει σοβαρά τους ισχυρισμούς του γυναικοκτονου περί επίθεσης του θύματος θα πρέπει να παρακάμψει πέρα από τις 45 μαχαιριές στο κεφάλι και το σώμα της και το φονικό όπλο στο λάθος χέρι!

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σε «άμυνα» με...45 μαχαιριές

Η Βασιλική θα κηδευτεί αύριο (04/06) στις 7. Ο γυναικοκτόνος θα απολογηθεί την Πέμπτη (0/06) με βασική υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. 45 φορές!

Όσων αφορά τα παιδιά που σήμερα (02/06) έμαθαν πως δεν θα ξαναδούν την μαμά τους παραμένουν στο νοσοκομείο υπό ψυχολογική παρακολούθηση και στήριξη από την αδελφή της μητέρας τους.

Όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των εργαστηριακών εξετάσεων και όχι τοξικολογικών καθώς, ευτυχώς, αυτά είναι ζωντανά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές θεωρείται απίθανο το σενάριο χορήγησης υπνωτικών φαρμάκων στα παιδιά. Απλά ήταν εξοικειωμένα στα βραδινά ουρλιαχτά και τους καβγάδες. Γι' αυτό δεν ξύπνησαν.