Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έφτασε στην Ευελπίδων ο δράστης - Οι κινήσεις του μετά τον φόνο

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε κατά τις 10:45 ο δράστης της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι, με τον ίδιο να δικαιολογεί με τον τυπικό τρόπο το στυγνό του έγκλημα, όπως καταγράφει το Orange Press.

Χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που είπε πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψη ήταν, σύμφωνα με το Star, «θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», υπαινισσόμενος φόνο εν βρασμώ, καθώς μαχαίρωσε τη γυναίκα πάνω από 15 φορές.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

Χαλάνδρι: «Με είχε διαπομπεύσει»

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας.

Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου.

Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», υποστήριξε ο γυναικοκτόνος.

Χαλάνδρι: Οι κινήσεις του δράστη μετά το φονικό

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο OPEN, ο γυναικοκτόνος, αφού είχε τελέσει τη στυγνή του πράξη, ανέβηκε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και άρχισε να ρωτά επίμονα τους ενοίκους ποιος είχε καλέσει την αστυνομία.

Όταν τον ρώτησαν τι είχε συμβεί, εκείνος παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη 47χρονη και είπε πως θα περίμενε επί τόπου για να παραδοθεί. Μόλις έφτασε η αστυνομία συνελήφθη, με αναφορές να θέλουν ο 28χρονος να βρισκόταν σε πλήρη ψυχική ηρεμία κατά το έγκλημα.

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου, με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.



