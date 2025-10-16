Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον πρώην σύζυγο της 40χρονης

Σε ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην σύζυγος της 40χρονης Ενκελέιντα, η οποία δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2024 στο Μενίδι.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του περί βρασμού ψυχικής ορμής ή μέθης, επισημαίνοντας ότι ενήργησε από ακραία ζήλια και με πλήρη συνείδηση των πράξεών του, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι ο δράστης είχε αποφασίσει εκ προμελέτης να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, αφού είδε φωτογραφίες της με άλλον άνδρα. Της έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της και τη μαχαίρωσε πολλές φορές στον λαιμό και στην κοιλιά.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν θυμάται πώς έγινε το έγκλημα και ότι αγαπούσε τη γυναίκα του, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του.

Η κόρη του ζευγαριού κατέθεσε ότι μεγάλωσε μέσα στη βία, με τον πατέρα της να κακοποιεί συστηματικά τη μητέρα της και να την παρακολουθεί ακόμη και μετά τον χωρισμό τους. Ανέφερε επίσης ότι είχε προσπαθήσει να τη δολοφονήσει και στο παρελθόν, το 2013.

Ο αδελφός του θύματος μίλησε για την κακοποιητική και κτητική συμπεριφορά του δράστη, λέγοντας πως «τη θεωρούσε ιδιοκτησία του» και την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά.