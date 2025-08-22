Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τη σκότωσε μπροστά στα παιδιά τους - Η στυγερή «μέθοδος» του 40χρονου

Άλλη μία γυναικοκτονία έρχεται να προστεθεί στον «μαύρο κατάλογο» της ελληνικής κοινωνίας, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου σήμερα (22/8) περί τις 11.00, 36χρονη γυναίκα έπεσε θύμα του 40χρονου συζύγου της, μπροστά μάλιστα στα τέσσερα παιδιά τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μπροστά στα μάτια των παιδιών τους ηλικίας 4 - 18 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο σύζυγος, κατάφερε το πρώτο χτύπημα με μαχαίρι στη γυναίκα.

Στη συνέχεια, σαν επαγγελματίας δολοφόνος, την ακολούθησε ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει προς την έξοδο της πολυκατοικίας, όπου τη μαχαίρωσε δεύτερη φορά. με τη γυναίκα να διαπερνά τη τζαμαρία του κτιρίου.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο φονιάς

Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός και στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά 17. Η 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το Νοσοκομείο έχοντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις αισθήσεις της, για να καταλήξει όμως στην διαδρομή.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν το μαχαίρι να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος, ενώ καταζητείται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το Μέσο, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο συγκεκριμένο νοικοκυριό. Η 36χρονη φέρεται μάλιστα να είχε διώξει τον 40χρονο από το διαμέρισμά τους στο παρελθόν, αλλά τον είχε δεχτεί πίσω.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.