Γυναικοκτόνος στο Βόλο: «Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω» - Πώς η κόρη περιέγραψε τη δολοφονία

Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του, ενώ όλα εκτυλίχτηκαν μπροστά στα μάτια της κόρης του ζευγαριού.

Ο γυναικοκτόνος μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega για τα όσα συνέβησαν, ισχυριζόμενος ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του και δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

Διαβάστε ακόμα: Βόλος: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τη γυναικοκτονία

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου.

Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμα: «Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της.

Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Τι ισχυρίζεται ο γαμπρός του γυναικοκτόνου

Ο γαμπρός του 40χρονου γυναικοκτόνου, μιλώντας επίσης στο Live News, περιγράφει τον 40χρονο ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Μάλιστα, λέει πως για όσα έγιναν φταίνε και οι δύο. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλου. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά.

Ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη αν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Είμαι εναντίον του αλλά να μην αμαυρώσουμε όλη τη ζωή του. Αυτά που λένε είναι όλα ψέματα. Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τους καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια άμα ισχύουν αυτά που λένε».

Τι αναφέρει η κόρη του ζευγαριού για τη γυναικοκτονία στον Βόλο

Η κόρη του ζευγαριού από τον Βόλο, μιλώνταςστην εκπομπή Live News του Mega για τα όσα συνέβησαν, είπε πως οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή ο πατέρας της ζήλευε.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο», είπε, αναφέρονας ότι είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν, «αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε».

Η κόρη της 36χρονης περιγράφει επίσης όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας, καθώς ήταν μπροστά στο σκηνικό. «Φώναζε η μητέρα μου "βοήθεια, βοήθεια" και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα.

Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά "θες να με σκοτώσεις" και λέει "βάλτε την μικρή μέσα" και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά "καλύτερα να χωρίσουμε" και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε "το έχω μετανιώσει" και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου».

Επιπλέον, η νεαρή κοπέλα ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας φέτος «για τον ίδιο λόγο», ενώ ανέφερε ότι έπαιρνε κινητό της συζύγου του και έψαχνε τα μηνύματά της.